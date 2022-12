„Mir reicht’s, ich geh‘ schaukeln“: Katze schwingt sich auf Deckenlampe

Von: Jasmin Farah

Katzen blicken gerne aus der Höhe auf das, was sich unten abspielt. © fotogigi85/Imago

Katzen sind äußerst neugierige und verspielte Lebewesen. Dieser Charakterzug bringt sie manchmal in große Bedrängnis. Doch für Besitzer kann das oftmals auch sehr lustig aussehen.

Katzen haben ihren eigenen Kopf. Gleichzeitig wollen sie alles erforschen, das gilt besonders für die eigenen vier Wände. Ist eineKatze einsam oder gelangweilt, sollte man ihr daher besser neue Reize bieten. Ansonsten kommen sie eventuell auf dumme Ideen – etwa, um sich selbst zu beschäftigen oder den Fokus ihres Besitzers wieder auf sich zu lenken.

Ob das auch der Grund ist, warum die schwarz-weiße Hauskatze einer TikTok-Userin eine waghalsige Aktion gestartet hat?, fragt landtiere.de.

Die Community feiert das Video, das mit 2,4 Millionen Klicks auf der sozialen Plattform viral geht. Der Blick folgt der Kamera Richtung Wohnzimmer, die Tür ist halb geöffnet. Dann zoomt sie näher heran – und was ist zu sehen? Die Katze sitzt auf der Deckenlampe, die wie wild hin und her schaukelt. Eine Katze ist in noch schwindelerregender Höhe abgestürzt – sie hat wie durch ein Wunder überlebt. Die junge Frau namens Ksenia erwischt ihre Fellnase und filmt sie dabei – doch die scheint sich selbst keiner Schuld bewusst zu sein.