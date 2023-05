Katze wird beim Krallen schneiden zum Dämon? Mystischer Kniff sorgt für Entspannung

Einer Katze die Krallen zu schneiden, ist nicht immer einfach. (Symbolbild) © YAY Images/Imago

Ablenkung ist alles: In einem TikTok-Video verraten Katzenbesitzer ihren persönlichen Trick, wie der Stubentiger beim Krallen schneiden ruhig bleibt. Und es hat nichts mit Futter zu tun.

Einer Katze die Krallen zu schneiden, ist normalerweise nicht nötig. Denn diese nutzen sich durch den täglichen Gebrauch fast wie von selbst ab. Dafür wetzen die Samtpfoten sie an Baumrinden oder auch am Kratzbaum. Manche von ihnen verwenden dafür einfach Polstermöbel oder die Tapete. Was nicht unbedingt zur Freude der Besitzer beiträgt. Deswegen ist es ratsam, Wohnungskatzen und auch Freigängern verschiedene Kratzbäume oder Kratzbretter zur Verfügung zu stellen. Doch es gibt auch Fälle, in denen die Krallen vom Besitzer oder vom Tierarzt gekürzt werden sollten. Beispielsweise weil die Katze schon älter ist, an einer Krankheit leidet oder einfach keinen Gebrauch von ihren Wetzmöglichkeiten macht. Welchen Kniff ein Paar aus Singapore anwendet, zeigt Landtiere.de

Haben Sie schon einmal versucht, Ihrer Katze die Krallen selbst zu schneiden? Mitunter haben Sie dabei die Angriffslust und enorme Wehrhaftigkeit Ihres Lieblings zu spüren bekommen. Sind Sie dabei auch noch alleine, ist so gut wie jede Chance dahin. Ein Pärchen aus Singapur zeigt, wie es relativ einfach gehen soll. Und dies anhand ihrer wunderschönen Calico-Katze mit dem Namen Peaches. Ihr Video ist bei der TikTok-Community gerade extrem beliebt. Innerhalb kürzester Zeit hatte es mehr als eine Million Aufrufe und erzielte über 260.000 Likes.