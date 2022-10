Katze ist gestorben: Fünf Anzeichen, dass Sie bereit sind, eine neue in Ihr Leben zu lassen

Von: Jasmin Farah

Eine neue Katze bringt große Veränderungen mit sich. Ist man diesen auch gewachsen? © Cavan Images/Imago

Wenn der geliebte Stubentiger stirbt, ist das schwer zu verkraften. Doch Zeit heilt alle Wunden – und der Wunsch nach einer neuen wird größer.

Stirbt die eigene Katze, ist das für viele Besitzer ein herber Verlust. Besonders dann, wenn man eine sehr enge Verbindung zu ihr hatte, sollte man sich Zeit zum Trauern einräumen. Schließlich ist es schwierig zu verarbeiten, dass die geliebte Samtpfote nicht mehr unter einem weilt. Das ist völlig normal und gesund.

Schließlich ist der Tod der Fellnase für Groß und Klein eine schmerzhafte Erfahrung, weiß landtiere.de.

Nach einiger Zeit kann es passieren, dass man gerne wieder eine Katze um sich hat und das Gefühl vermisst, wenn diese durchs Haus tobt. Doch aus Pietätsgründen lassen manche den Gedanken schnell wieder fallen. Sie fühlen sich schuldig, dass sie nur daran denken. Schließlich haben sie sich zuvor gar nicht vorstellen können, je wieder ein anderes Haustier haben zu wollen.

Wer sich aber über all die Jahre daran gewöhnt hat, eine Fellnase an seiner Seite zu haben, sollte sich also nicht für seine Wünsche schämen, findet auch Eric Richman, Sozialarbeiter und Trauerhelfer an der veterinärmedizinischen Tufts Universität.