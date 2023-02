Glücksbringer auf Samtpfoten? Was dreifarbige Katzen so besonders macht

Dreifarbige Katzen sehen nicht nur einzigartig aus, sie haben noch dazu ein paar faszinierende Besonderheiten. © Maximilian Koch/Imago

In vielen Kulturen gelten sie als Glücksbringer: Katzen mit dreifarbigem Fell. Ob Aberglaube oder nicht, ein paar Dinge sind bei diesen Tieren wirklich sehr besonders. Mehr über diese farbenfrohen Samtpfoten erfahren Sie hier.

Getigert, ein- oder zweifarbig oder sogar mit Leopardenmuster – Katzen gibt es in den verschiedensten Farb- und Fellvariationen. Was macht gerade die dreifarbigen Vertreter dieser Tiere zu Glückskatzen? Und was unterscheidet sie von Perserkatze und Co.? Mehr darüber weiß landtiere.de.

Nimmt man es ganz genau, ist das dreifarbige Muster im Fell nicht nur hübsch, sondern auch eine besondere Genmutation. Glückskatzen tragen nämlich die Anlagen für weißes, schwarzes und rotes Fell in sich. Und genau diese Kombi ist vergleichsweise selten – und damit die so gefärbte Katze ebenfalls.