Frau teilt emotionale Reaktion einer Katze, die ein Video von ihrem verstorbenen Besitzer sieht

Von: Sandra Barbara Furtner

Von einem geliebten Menschen Abschied zu nehmen, fällt schwer. Auch Tiere leiden unter dem Verlust noch Jahre später. Ein Video zeigt die Reaktion einer Katze, die ihr verstorbenes Herrchen erblickt.

Als ihr Vater im letzten Jahr plötzlich verstarb, war es für Isadora Monteiro ein gewaltiger Schock und eine sehr schwere Zeit für die ganze Familie. Doch trotz der Trauer und dem schlimmen Verlust, gibt es viele Dinge, um die sich Angehörige nach einem Todesfall kümmern müssen. Dazu fallen mitunter auch Tiere, die bei einem Ableben versorgt oder untergebracht werden müssen.

So ein herzergreifender Fall ist beispielsweise Katze Tina. Als ihr Herrchen verstirbt, lässt seine Tochter alles stehen und liegen, um sich um seine Angelegenheiten und auch um die Haustiere zu kümmern. Allen voran: Tina. Sie war seit mehr als zehn Jahren stets treu an seiner Seite. „Tina und die anderen Haustiere wurden zu meiner Familie, zu einer Verbindung und Möglichkeit ihm nahe zu sein“, sagt Monteiro gegenüber The Dodo. Die Tiere scheinen ihr wohl auch ein wenig dabei geholfen zu haben, über den Verlust hinwegzukommen und die Trauer zu verarbeiten.

Auch Tiere nehmen durchaus Klänge, Töne und Bilder wahr und können sich daran erinnern. (Symbolbild) © Mario Plechaty Photography/Imago

Erinnern sich Tiere auch noch Jahre später an ihre Halter?

Nachdem eine gewisse Zeit verstrichen war, begann sich die junge Frau zu fragen, ob auch Tiere einen Menschen vermissen können, oder sich an sie erinnern. „Ich weiß nicht genau, wie Tina die Abwesenheit meines Vaters direkt nach seinem Tod verarbeitet hat“, sagt Monteiro. „Ich wollte es wissen.“ Also sucht sie nach einem Video, auf dem ihr Vater zu sehen ist und spielt es auf einem Laptop ab. Die Reaktion seiner Katze ist unglaublich. Sie postet den Clip unter @Dorayevo auf Twitter und schreibt dazu: „Tina war das erste Haustier meines Vaters, und ich wollte wissen, wie sie auf sein Bild und auf seine Stimme reagieren würde. Ich wollte wissen, wie Katzen mit der Abwesenheit eines Menschen umgehen. Das Ergebnis hat mich begeistert, denn ich habe entdeckt, dass Tina ebenso trauert wie ich“.

Das Video zeigt, wie die Katze zuerst mit der Pfote den Bildschirm immer wieder berührt. Dann reibt sie ihr Köpfchen daran. Anschließend sucht sie sogar hinter dem Laptop nach ihrem Herrchen.

Menschen im Netz sind von Video gerührt und sprechen Beileid aus

Auf das Video erhielt die Journalistin zahlreiche Kommentare. Viele Menschen waren sehr gerührt von der Szene. „Oh mein Gott, ich konnte es nicht ertragen, wie sie mit ihrem kleinen Kopf über den Bildschirm streicht“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer fügt hinzu: „Mein Beileid, ein süßes Video, aber es hat mich gebrochen. Wie viel Sensibilität und Liebe von so einem kleinen Schatz ausgedrückt wird“. Und andere ergänzen:

„Wow ... keine Worte. Alles Gute für dich“.

„Wie sie hinter den Bildschirm blickt“.

„Eine Umarmung an dein Herz, Dora! Leider gehören Abschiede zum Leben, aber unser Vermächtnis ist die Nostalgie, die wir hinterlassen. Tinas Liebe ist da. Wunderschönes Video“.