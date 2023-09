Katze öffnet Gefrierfach, dann kommen zwei Polizisten – „Wie enttäuschte Väter“

Von: Sina Lück

Was tun, wenn niemand zu Hause ist und die Katze das Gefrierfach öffnet? Zugegeben: ein höchst unwahrscheinliches Szenario. Aber genauso passiert.

Die erste Frage, die Sie sich vermutlich jetzt stellen, ist: Wie kann eine Katze das Gefrierfach öffnen? Und die Zweite: Woher wissen die Besitzer überhaupt davon, wenn doch niemand zu Hause ist? Nun ja. Für Frage eins muss man etwas weiter ausholen, dazu später mehr. Und die Antwort auf Frage zwei ist schnell gefunden: Die Überwachungskamera hat alles auf Video aufgezeichnet. Doch der Reihe nach.

Katze springt auf die Hängeschränke – mit den Hinterpfoten passiert das Missgeschick

Als ihre Besitzer im Urlaub sind, öffnet eine Katze versehentlich die Tür des Gefrierfachs. (Symbolbild) © Pond 5 Images/Imago

Es ist 16.10 Uhr an einem Freitagnachmittag. In der Küche läuft die Überwachungskamera und zeichnet ein Geschehen auf, das bei einer Familie für viel Wirbel sorgt. Denn die Besitzer sind gar nicht da und wollen eigentlich nur den Urlaub genießen. Ihre Wohnungskatze hat aber offenbar andere Pläne. Mit einem Satz springt sie von der Küchenzeile auf den frei stehenden Kühlschrank. Von dort aus will die Samtpfote hoch auf die Hängeschränke.

Und genau hier wird es kurios: Als sie sich mit den Hinterbeinen abdrückt, springt die Tür des Gefrierschranks auf. Denn ihre Pfoten stehen genau auf der Klappe. Damit wäre auch die erste Frage geklärt. Doch wie geht es weiter? Schließlich kommt die Katze nicht auf die Idee, das Fach wieder selbstständig zu schließen. Obwohl sie das ihrem verdutzten Blick nach zu urteilen, zumindest eine Sekunde lang überlegt.

Besitzer sind im Urlaub und bitten Polizei um Hilfe – mitten in der Nacht

Nächste Szene, gleiche Perspektive, 1.29 Uhr: Das Gefrierfach steht immer noch offen. Jetzt betreten zwei Polizisten das Haus. Einer von ihnen schließt die Tür am Kühlschrank, der andere macht sich mit der Katze vertraut, die an der Treppe sitzt und die Männer halb misstrauisch, halb neugierig beobachtet.

Über den außergewöhnlichen Einsatz der Polizei wissen die Besitzer natürlich Bescheid. Als sie um ein Uhr nachts den Vorfall auf Band sehen, bitten sie die Beamten für das Missgeschick ihrer Katze kurzerhand um Hilfe. „Ich habe ihnen gesagt, dass sie sie auf dem Weg nach draußen ruhig anschreien können und sich stattdessen einen Hund anschaffen sollen“, scherzt der Besitzer am Ende des Videos, das auf dem TikTok-Kanal allthewhilekyle zu sehen ist.

Menschen im Netz lachen sich schlapp und feiern Hilfsbereitschaft der Polizei

Unter dem Video, das inzwischen 4,6 Millionen Aufrufe hat, reagieren die Menschen mit zahlreichen Kommentaren. Bei der Vorstellung, um ein Uhr nachts die Cops für ein offenes Gefrierfach zu rufen, muss die Community herzhaft lachen. „Das ist so lustig, als sie wie enttäuschte Väter reinkamen“, scherzt ein User amüsiert. Viele andere finden den schnellen Einsatz der Polizei aber einfach nur großartig. Auch die Familie ist froh, dass die Beamten so hilfsbereit waren. „Sie haben uns eine stundenlange Fahrt und eine große Zeitverschwendung in unserem Urlaub erspart.“ Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Ihr habt die Bullen gerufen?!!!! 😂“

„Notiz: Kühlschrank zukleben, wenn ich in den Urlaub fahre.“

„Der starre Blick [Anm. d. Red.: der Katze] auf die offene Tür ist unbezahlbar. 😂“

„Die Polizei in meiner Stadt kommt buchstäblich nicht einmal zu Tatorten, wenn man sie anruft.“

„Ich kann mir nicht vorstellen, was diese Polizisten denken, wenn sie um 1:30 Uhr nachts einen Anruf erhalten, dass sie die Gefriertruhe von jemandem schließen sollen. 💀“

„Stell dir vor, du bekommst einen Anruf. Dann kommst du und die Katze begrüßt dich mit: ‚Oh, danke, dass du gekommen bist, Officer‘. 🥰“

„Meine Katze hat das getan und alles in meiner Gefriertruhe aufgetaut. Jetzt habe ich eine Babyklappe dran. 😂“