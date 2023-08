Katze vermisst Frauchen und miaut sehnsüchtig auf Englisch: „Mama, wo bist du?“

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Ein TikTok-Video zeigt, wie eine neugierige Katze nach „Mama“ ruft. User diskutieren über das Sprachtalent von Katzen und berichten von eigenen Erfahrungen.

Ein außergewöhnliches Video aus Miami hat das Internet in Staunen versetzt und die Frage aufgeworfen, ob Katzen tatsächlich die Fähigkeit besitzen, unsere Sprache zu sprechen. Dass dies gar nicht unmöglich ist, zeigt auch das Video des sprachtalentierten Katers, der einen Hund zurück ins Haus ruft. Doch auch dieses TikTok-Video von @nickyrosetattoo, verdeutlicht, wie gut Katzen Englisch sprechen können.

Katze sucht nach Besitzerin und miaut „Wo bist du?“

Die Szene zeigt eine Katze, die scheinbar die englische Sprache beherrscht. Die Katzenbesitzerin hat während ihrer Abwesenheit eine Kamera laufen lassen und staunt nicht schlecht, als sie das aufgezeichnete Material sichtet. Dabei entdeckt sie ihre Katze, wie sie an der Tür vorbeigeht und in verständlichem Englisch nach ihrer Mama ruft. In einem anderen Clip teilt ein Paar nächtliche Aufnahmen seiner Katze.

Die Katzenbesitzerin kann ihr Erstaunen nicht verbergen und teilt den amüsanten Clip mit der Bildunterschrift: „Bin ich verrückt oder habe ich meine Katze dabei erwischt, wie sie Englisch spricht? Mama, wo bist du? Mama!“ Offenbar hat die Katze die Abwesenheit ihrer Besitzerin bemerkt und ihre ganz individuelle Katzensprache genutzt, um nach ihr zu rufen.

Wenn Katzen etwas wollen, machen sie oft lautstark auf sich aufmerksam. (Symbolbild) © Pond5 Images/Imago

In dem Beitrag erklärt @nickyrosetattoo, dass sie zum Zeitpunkt der Aufnahme im Krankenhaus war und ihr Vater regelmäßig nach ihrer Katze sah. Die virale Verbreitung des Videos führt zu einer Welle von Reaktionen. Ein Nutzer kommentiert: „Ja, sprechende Katzen, wir müssen nur gut zuhören. Meine schreit uns immer an, wenn wir schlafen und sagt: ‚Mama. Hallo.‘“ Ein anderer hingegen merkt an: „Katzen haben die Fähigkeit, Menschen zu imitieren!“

TikTok-User berichten von ihren eigenen Erfahrungen

Verschiedene Katzenbesitzer berichten von ähnlichen Erfahrungen. Ein User teilt mit, dass seine Katze das Wort „agua“ benutzt, um auf den leeren Wassernapf hinzuweisen. Offenbar scheinen Katzen durchaus in der Lage zu sein, bestimmte Laute und Wörter mit Bedeutungen zu verknüpfen, um ihre Bedürfnisse auszudrücken. Und eine Studie berichtet sogar, dass Katzen ihre Besitzer spiegeln.

Die faszinierende Debatte über die kommunikativen Fähigkeiten von Katzen reicht von humorvollen Anekdoten bis hin zu ernsthaften Überlegungen über die Grenzen der tierischen Intelligenz. Während die Meinungen auseinandergehen, bleibt das Video ein erheiterndes Beispiel dafür, wie Tiere auf unerwartete Weise mit ihren Menschen interagieren können. Der Clip hat über 15,5 Millionen Views und 1,8 Millionen Likes. Anbei eine kleine Auswahl der über 22.000 Kommentare.

„Ich habe Katzen schon zuvor so reden gehört.“

„Es ist süß, aber auch ein bisschen angsteinflößend.“

„Katzen können sprechen. Meine Katze sitzt gern an der Tür und sagt meinen Namen. ❤️“

„Katzen haben die Fähigkeit, Menschen zu imitieren!“

„Neulich habe ich meinen Kater hochgehoben, und er sagte: ‚Lass mich in Ruhe‘, ich setzte ihn ab, er sah mich an, schnaufte und ging weg. 😂“

