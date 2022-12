„Ein süßes Paar Turteltauben“: Katze mit Behinderung und großer Hund sind verliebt

Von: Jasmin Farah

Wenn zwei sich lieben, ist egal, ob sie zusammenpassen oder nicht. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

Micky ist aufgeweckt, aber hat ein kleines Handicap: Die Katze ist sehr wackelig auf den Beinen. Ihr großer, bester Freund ist ein Hund, der auf sie aufpasst.

Micky ist anders, allerdings in nur einer Hinsicht: Schon als Kitten ist Micky neugierig, streift in der Gegend umher und spielt gerne. Dazu hat Micky viel Gelegenheit, denn die Katze lebt in einer Pflegefamilie. Es gibt noch andere Artgenossen im Haushalt sowie einen einjährigen Hund namens Hippo. Was Micky allerdings so besonders macht, ist die Behinderung des Kätzchens. Es leidet an der sogenannten Cerebellären Hypoplasie, auch bekannt als „Dandy-Walker-like Malformation“ (DWLM).

Das stört aber seine große Liebe, Hund Hippo, kein bisschen, weiß landtiere.de.

Dabei handelt es sich um eine genetisch bedingte Fehlbildung des Kleinhirns. Diese kann sich bei Tieren schon in den ersten Wochen ihres Lebens zeigen. Mit der Folge, dass Körperfunktionen, die vom Kleinhirn gesteuert werden, nicht richtig funktionieren. Bei Micky äußert sich die Krankheit, indem der Stubentiger von früh auf sehr wackelig auf den Beinen ist. Er wirkt dadurch sehr unbeholfen, fällt oft um und sogar über die eigenen Beine, ist aber dafür trotzdem sehr schnell. Ansonsten ist die Katze aber kerngesund und auch sonst nicht durch die Krankheit groß im Leben eingeschränkt.