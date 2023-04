Katze scheitert an Intelligenztest: „Überlebensfähigkeit null, Niedlichkeit 100 Prozent“

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Der Trend, mit einer einfachen Methode, die Intelligenz von Katzen herauszufinden, geht auf TikTok viral. Ein User probiert es aus, doch seine Samtpfote versagt.

Denken Sie auch Ihre Katze gehört zu den ganz Schlauen ihrer Art? Wer das austesten möchte, soll laut einem viralen Trend auf TikTok die Intelligenz des Vierbeiners ziemlich einfach auf den Prüfstand stellen können. User „apipsyahfiq“ hat es mit seiner Katze ausprobiert und beendet den Test mit dem Urteil „durchgefallen“. Doch sagt dieses Ergebnis wirklich etwas über die Intelligenz des Vierbeiners aus? Viele TikTok User sehen in der Reaktion der Katze eine ganz andere Bedeutung.

Katze fällt durch Intelligenztest: „Überlebensfähigkeit null, Niedlichkeit 100 Prozent“

Der Clip von „apipsyahfiq“ startet mit einem Paradebeispiel – eine vermeintlich sehr schlaue Katze, die den Test herausragend besteht. In dem Video steht dazu: „Halte deine Katze gegen eine Wand. Drückt sie sich von alleine mit ihren Pfoten ab, ist sie schlau.“ Besagte Katze macht genau das: Eine Frau hält sie gegen eine Wand und sie beginnt von alleine sich mit ihren Pfoten abzudrücken.

TikTok User und Katzenbesitzer „apipsyahfiq“ probiert es daraufhin mit seinem Stubentiger Simba aus. Er hebt die Katze hoch, gibt ihr ein zartes Küsschen und hält sie gegen die Wand. Doch statt der Pfoten drückt sie ihre Stirn gegen die Wand. Zweiter Anlauf, genau das gleiche Szenario: kein federndes Abdrücken wie bei der anderen Katze. Eher ein verzerrtes Gesicht an der Wand sowie ein verwirrter Gesichtsausdruck im Nachgang.

Katze fällt durch Intelligenztest: Für viele ist das Ergebnis ein Zeichen von Vertrauen

Die vermeintlich mangelnde Intelligenz seiner Katze hält „apipsyahfiq“ aber nicht davon ab, den Vierbeiner zu lieben. Am Ende des Clips kuschelt er sich nochmal beruhigend an sie. Das Video wurde bereits acht Millionen Mal angesehen und hat über 890.000 Likes bekommen. In den über 5.000 Kommentaren zeigt sich, dass die meisten User nicht an der Intelligenz von Simba zweifeln. Denn für einige von ihnen beweist das Verhalten viel mehr, dass die Samtpfote ihrem Besitzer absolut vertraut.

Die Aussagekraft des viralen Tests ist fragwürdig, aber im Allgemeinen gelten Katzen aufgrund ihrer beeindruckenden Gedächtnisleistung als sehr intelligent. Ein Anzeichen dafür, dass Ihre Katze clever ist, ist zum Beispiel eine große Neugierde oder wenn sie Dinge nachahmt, wie das Öffnen der Tür. Ein TikTok Video zeigt zum Beispiel, wie eine Katze von ihrem Besitzer gelernt hat, die Tür zu öffnen. Die Lernfähigkeit können Sie aber auch mit kleinen Rechenaufgaben für Katzen fördern.

Katze fällt durch Intelligenztest: „Wenn sie die Beine nicht hochlegen, vertrauen sie dir“

Anbei eine kleine Auswahl von Kommentaren der TikTok User zu dem viralen Clip und wie sie darüber denken.

„Überlebensfähigkeit 0%, Niedlichkeit 10000%.“

„Es ist nicht so, dass sie nicht klug sind ... es ist das Vertrauen, das sie dir geschenkt haben.“

„Wenn sie die Beine hochlegen, vertrauen sie dir nicht, aber wenn sie die Beine nicht hochlegen, vertrauen sie dir.“

„Zu faul, um eine kluge Katze zu sein😂.“

„Stell dir vor, er ist schlau und weiß, dass du der Katze nicht weh tust, aber das Bein ist einfach zu kurz😂😂😂.“

„Er versucht sein Bestes, gib ihm eine Pause.“

„So süß 🥰🥰.“