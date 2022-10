Katze liebt Herrchen mehr als Frauchen – kann ein falscher Bart helfen?

Von: Sandra Barbara Furtner

Eine Katze bevorzugt das Herrchen. Die Ehefrau ist gekränkt, bis sie entdeckt, woran es liegt. Ihre Katze liebt Bärte – sie kommt auf eine Idee. Klappt der Fake?

Manche Haustiere reagieren mit einer Art Eifersucht, wenn sich ihr Lieblingsmensch mit einem anderen tierischen Mitbewohner beschäftigt. Dieses Verhalten kommt vorwiegend in Haushalten mit mehreren Tieren vor und kann mit Geduld in richtige Bahnen gelenkt werden. Aber auch Menschen können eifersüchtig reagieren. Jedoch nicht auf das Tier, sondern auf den Partner. Weil eine Katzenbesitzerin es nicht länger mit ansehen möchte, dass ihr Stubentiger lieber mit ihrem Ehemann kuschelt, greift sie ganz tief in die Trickkiste.

Katze liebt Herrchen – Frau hat geniale Idee, um Zuneigung für sich zu gewinnen

Weil eine Katze den Bart ihres Mannes liebt, verwendet eine Frau einen Fake-Bart. © TikTok (t0edirt)

Lindsey fühlt sich als fünftes Rad am Wagen. Ihr Kater Rosewell schmust lieber mit ihrem Mann Drew. Die junge Frau fragt sich, woran das wohl liegt. Denn auch sie würde gerne mit ihrer Samtpfote auf der Couch liegen. Denn gemeinsames Kuscheln ist gut für die Seele. Sie beginnt, die beiden zu beobachten. Dann macht sie eine bemerkenswerte Entdeckung. Der Kater liegt bevorzugt neben Drews Gesicht und vergräbt sich in Herrchens Bart. So kommt sie auf eine geniale Idee.

Katze liebt Herrchen – Frau kauft sich einen Fake-Bart und trickst Kater aus

„Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Drews Bart etwas damit zu tun hat“, sagt sie in ihrem Video auf TikTok. Sie fährt in einen Kostümladen und entscheidet sich für ein Model, das dem Bart ihres Mannes am nächsten kommt. Neugierig, ob ihr Trick die gewünschte Reaktion hervorruft, legt sich Lindsey mit ihrer neuen Gesichtsbehaarung auf die Couch und wartet ab, ob Roswell den Köder schluckt. Und er tut es. „Ich glaube, ich habe einen gewissen Schummelcode entschlüsselt“, sagt Lindsey. Erfahren Sie auch, wie Katzen ihre Liebe zeigen.

Der Kater taucht sofort auf und fängt an, sich in den falschen Bart zu kuscheln. Doch dann trifft ihn fast der Schlag. Drew betritt plötzlich den Raum und der Kater bemerkt, dass hier etwas faul ist. Mit riesigen Augen starrt er Drew an, man sieht es förmlich in seinem Kopf rattern. So als ob ihm klar ist, dass er getäuscht wurde. Und Lindsey stellt fest, dass Roswell das Interesse an ihr verliert, sobald sie ihren falschen Bart abnimmt. Katzen lassen sich dann wohl doch nicht so einfach hinters Licht führen. Doch sie will dran bleiben und Roswells Herz auf eine andere Weise gewinnen: nämlich mit ihrer Zuneigung und Liebe.

Die Menschen im Netz sind von der witzigen Aktion total begeistert. Anbei eine Auswahl der Kommentare:

„Das Video ist so komisch. 😂“

„Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Ich habe genau das gleiche Problem. Ich kann nicht glauben, dass ich nicht auf diese Idee gekommen bin! Sie sind ein absolutes Genie! 😂“

„Läuft. 😂😂“

„Das sollten wir mit unserer Katze auch mal ausprobieren. 🤣❤️“

„Eure Katze ist so lustig. 😂“

„Wie sie am Ende des Videos guckt: ‚Oh Gott, Mama hat mich getäuscht‘. 😂😂😂“