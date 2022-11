„Wird bei jedem Mal witziger“: Video von stalkender Katze erobert das Netz

Von: Sandra Barbara Furtner

Der Blick dieser Katze ist dem Nachbarn ziemlich unheimlich. © TikTok (bennynazareth)

Witzige Katzen-Videos gibt es wie Sand am Meer: Doch der TikTok-Clip eines Mannes aus Italien sorgt für Lacher – er kann den Blick der Katze nicht deuten.

Katzen sind bekannt dafür, dass sie ihre Besitzer liebend gerne anstarren – oft nach dem Motto: „Wer hält es am längsten aus“? Für die meisten Halter völlig normal, sie kennen ihren Stubentiger ganz genau und wissen, was er damit bezwecken will. Doch manchen Menschen fällt es schwer, den fixierenden Blick richtig zu deuten und finden diesen sogar etwas gruselig. Dies gilt vor allem für Menschen, die wenig oder gar keinen Kontakt mit Katzen haben. Ein aktuelles Video auf TikTok sorgt derzeit für Wirbel. Gepostet hat es ein junger Mann namens „bennynazareth“ aus Mailand, dazu schreibt er: „Unheimlicher Nachbar“ und hinterlegt den Clip mit dem treffendem Text „my neighbor is a stalker“. Was die Katze auf dem Balkon macht, verrät Landtiere.de

Benny steht auf dem Balkon, als er die Bekanntschaft mit dem Stubentiger seines Nachbarn macht. Dabei fällt ihm zuerst der stechende Blick ins Auge. Ein Verhalten, das für ihn ein Rätsel ist. Er filmt die Szene und postet den Clip auf TikTok. Kurze Zeit später erobert er damit das Netz. Mehr als fünf Millionen Menschen haben ihn gesehen und mehr als 13.000 haben ihn kommentiert.