Katzenbaby und Fuchswelpe spielen gemeinsam – Netz findet’s „so süß“

Von: Simon Mones

Ein Baby-Fuchs hat sich eine Katze als neue Spielgefährtin auserwählt. Doch die hat so gar keine Lust auf einen neuen Freund und amüsiert damit das Netz.

Wer im Internet einen viralen Hit landen will, braucht eigentlich nicht viel. Ein lustiges Katzen-Video reicht häufig schon aus. Handelt es sich um eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen Tieren, wie beispielsweise einem Hund und einer Katze, um so besser. Und auch die Begegnung zwischen einem Kitten und einem Fuchs lässt die Herzen der Internetgemeinde schmelzen.

Auf TikTok hat der Nutzer Greychuckjvxhvcd ein 19 Sekunden langes Video dieses ungewöhnlichen Treffens hochgeladen. Auf den ersten Blick scheint es, als würden die beiden Jungtiere miteinander spielen. Doch guckt man genauer hin, sieht man, dass die Katze alles andere als glücklich über die Begegnung mit dem Fuchs ist.

Katze will Revier verteidigen: Baby-Fuchs zeigt sich unbeeindruckt

Der unliebsame Besucher dringt nämlich in ihr Revier ein. Und das will das Kitten logischerweise verteidigen. Dabei stellt sie sich allerdings etwas ungeschickt an und so schafft es der Besucher in die Wohnung. Dass die Katze drohend buckelt, interessiert den Fuchs dabei herzlich wenig und sieht auch lustig aus.

Während der Fuchs vermeitnlich spielen will, versucht die Katze ihr Revier zu verteidigen. © TikTok (Greychuckjvxhvcd)

Vielleicht auch, weil sie dabei hoppelt wie ein Hase. Und auch als das Kitten seine Pfoten auf seinen Kopf legt, will der Baby-Fuchs weiter spielen. Der Katze wird es schließlich zu bunt und sie flüchtet sich unter die Treppenstufen. Wie es danach weiter geht, ist unklar. Zwar folgt der Fuchs ihr, doch das Video endet an dieser Stelle.

Katze trifft auf Fuchs: TikTok-Nutzer finden es süß

Während das Kitten über die Rechnung mit dem Fuchs alles andere als glücklich war, wurde der Clip auf TikTok zum viralen Hit. Satte 6,3 Millionen Mal wurde das Video inzwischen abgespielt. 1,2 Millionen Menschen haben bereits mit einem Herzen reagiert.

Diese sind allesamt der Meinung, dass das Video sehr süß ist, wie sie in den Kommentaren deutlich machen:

„Die beiden erinnern mich an Cap und Caper. Nur das waren Hund und Fuchs“.

„Die zwei, so niedlich!“

„Wie süß hüpft die kleine Tom-Katze während sie ‚drohbuckelt‘ 😍“

„Das ist so süß 🥰🥰“

„Oh mein Gott. Das ist soooo putzig 🥰“

„Es ist 12 Uhr mittags und ich muss weinen 🥹“

„Baby Fox meinte: ‚Mama, ich gehe zu Tuxedo Cat... bis später!‘😂😂😂“