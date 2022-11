Katze springt auf Aquarium – doch mit der Landung hat sie nicht gerechnet

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Hoch konzentriert setzt Katze Momo zum Sprung auf das Aquarium an und erlebt eine völlig unerwartete Überraschung. TikTok-User lachen sich schlapp.

Momo hasst Wasser wie die Pest, so wie die meisten Katzen. Und wenn das kühle Nass einen auch noch völlig unerwartet trifft, kann es für Momo wohl kaum schlimmer kommen. Von einer Sekunde auf die nächste ist die Samtpfote klatschnass. Der perfekt aus tangierte Sprung auf das Aquarium endet im Desaster. Für Momo ist es schlecht gelaufen, aber dafür lieben ihn viele TikTok-User nun umso mehr.

Katze springt auf Aquarium – doch mit der Landung hat sie nicht gerechnet

Frauchen Brooke Weaver Clukey hat das Missgeschick von Momo mit ihrer Kamera festgehalten. In kurzer Zeit sorgt der witzige Clip auf ihrem TikTok-Account „@brookeclukey“ für Begeisterung. Neben 18,1 Millionen Views hat das Video bereits 3,3 Millionen Likes bekommen.

In dem Video ist zu sehen, wie Katze Momo vor einem Aquarium sitzt und sich detailgenau für den Sprung auf den Deckel vorbereitet. Dafür lässt Momo sich viel Zeit. Visiert das Ziel an, verändert die Ausgangsposition, bleibt hoch konzentriert und akribisch.

Katze springt auf Aquarium – und bringt sich schnell in Sicherheit

Bei all der genauen Vorbereitung jedoch übersieht Momo ein ganz entscheidendes Detail: Der Deckel, auf dem Momo landen möchte, ist gar nicht da. Mit einem gewaltigen Satz springt der Vierbeiner nach oben und landet kopfüber im Wasser bei den Fischen. Für Katzen gibt es ein Aquarium zum Eintauchen.

So schnell wie Momo ins Wasser gefallen ist, so schnell springt er auch wieder heraus. Klatschnass bis auf die Haut rennt Momo Hilfe suchend ganz schnell zu Frauchen. „Ich kann nicht glauben, dass er sich bei dir in Sicherheit gebracht hat“, schreibt ein User zu dem Clip.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Katzensprache verstehen: Zehn Signale, die zeigen, dass Ihre Katze Sie liebt Fotostrecke ansehen

Katze springt auf Aquarium – nur spricht niemand über die andere Katze

Während sich Momos Frauchen vor Lachen fast wegschmeißt, sucht Momo dann doch lieber schnell das Weite. Genau wie die zweite Katze in dem Video, die Opfer des überschwappenden Wassers wurde. Die Katzenbesitzerin findet den Fauxpas von Momo allerdings nicht alleine witzig. Menschen im Netz feiern die tollpatschige Katze ebenso. Hier ein paar Kommentare:

„Ich hoffe, er hat seine Lektion gelernt. Die andere Katze war wie oh nein!“

„Mensch beschütze mich! Warte … Ich bin nicht in Gefahr, es ist mir nur peinlich. Ich werde jetzt gehen. 😂😂“

„Nicht die Fische, die denken, sie seien in einem Tsunami.“

„Warum spricht niemand über die unschuldige Katze in der Spritzzone?😂“

„Ich überlege gerade, ob irgendwelche Fische aus dem Becken geschwemmt wurden? 😂“

„Manchmal müssen Lektionen auf die harte Tour gelernt werden 😂.“

„Bitte sag mir, dass die Fische in Ordnung sind.“

Den Schreck hat Momo gut überstanden: In einem weiteren TikTok-Video zeigt Brooke, wie sie ihrem Haustier zum Trost jede Menge Leckerlis gibt. Und in einem neuen Clip, in dem die Katze den Sprung noch einmal versucht, ist der Deckel des Aquariums zum Glück geschlossen. Wie mutig, dass Momo da überhaupt noch hoch möchte.