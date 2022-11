Kater klaut Haargummis der Besitzerin – TikTok-Fans lachen, wohin sie verschwinden

Von: Sina Lück

Eine Frau wundert sich, warum ihre Haargummis verschwinden – bis sie ihren Kater auf frischer Tat ertappt. Über das Versteck muss sie herzhaft lachen.

Meaghan James Kater Arlo liebt es, durch das Haus zu toben. Ständig findet er neue Gegenstände, mit denen er spielen kann. Dabei ist er oft ziemlich kreativ. Die Haargummis seiner Besitzerin haben es ihm besonders angetan. Am liebsten spielt er damit Fangen, wenn Frauchen sie wirft. Doch seit einiger Zeit verschwindet Meaghans Haarschmuck – bis sie ihn schließlich nass wiederfindet. In einem Video ertappt sie den Kater auf frischer Tat. Über das kuriose Versteck müssen auch die TikTok-Fans herzhaft lachen.

Kater klaut Haargummis der Besitzerin – TikTok-Fans lachen, wohin sie verschwinden

Katzenbesitzerin Meaghan James fragt sich, wohin ihr Kater die Haargummis verschwinden lässt. © meaghan_james/TikTok

Katzenbesitzerin Meaghan James grübelt schon länger, was Kater Arlo mit ihren Haargummis anstellt. Ständig liegen sie nass herum. Dass er sie in seinen Trinkbrunnen taucht, hat sie bereits einige Male beobachtet, wie das Magazin The Dodo berichtet. Obwohl Meaghan das Katzenverhalten ein wenig seltsam vorkommt, beschließt sie: Ein bisschen Wasser an ihrem Haarschmuck ist nicht weiter schlimm. Doch mittlerweile hat die Samtpfote eine neue Quelle im Haus entdeckt, wo er die Accessoires verstecken kann: die Toilette. Kater Zeppelin spielt dagegen am liebsten mit dem Postboten.

In einem Video, das sie später mit ihren Followern auf dem TikTok-Kanal meaghan_james teilt, erwischt sie den tierischen Dieb auf frischer Tat. Dabei schaut ihr Kater so unschuldig aus der Wäsche, dass sie ihm gar nicht böse sein kann. Trotzdem steht fest: Für seine Spielchen ist das Klo künftig tabu. Denn wenn Arlo die Haargummis nicht wieder aus dem Wasser fischt, muss Meaghan es selbst tun. „Es war so lustig zu sehen, aber jetzt ermutige ich ihn, in seinem Wasserbrunnen zu spielen“, schmunzelt die Besitzerin gegenüber The Dodo. Auch Katze Momo liebt es, mit Wasser zu spielen. Beim Sprung auf ein Aquarium erlebt sie allerdings ihr blaues Wunder.

Kater klaut Haargummis der Besitzerin – TikTok-Community amüsiert sich köstlich

Über das TikTok-Video mit Kater Arlo amüsiert sich die Community köstlich. Der Clip hat bereits 1,8 Millionen Aufrufe und mehr als 153.000 Likes erhalten. Viele Menschen berichten, dass ihre Katzen ebenfalls gerne mit Haargummis spielen. Ein User warnt Meaghan James dagegen, dass das Spielzeug für die Samtpfote gefährlich sein kann, wenn sie es verschluckt. Die Besitzerin gibt aber sofort Entwarnung: „Er wird beaufsichtigt!“ Hier einige weitere Kommentare der TikTok-Fans:

„Ich bin froh, dass meine Katzen nicht so böse sind“

„Das hat mich umgehauen. Er schaut dich nur unschuldig von der Toilette an und fragt: ‚Was? Ich habe Spaß.‘“

„Meine Katzen legen sie in ihre Futter- und Wassernäpfe im Austausch für eine Nachfüllung. 😂“

„Warum sind sie so besessen von Haargummis??? Ich muss sie buchstäblich vor meiner Katze verstecken.“

„Meine Katzen legen sie in die Wasserschüssel oder unter den Wohnzimmerteppich. Und ich kaufe nie mehr Katzenspielzeug. Haargummis sind alles, womit sie spielen wollen. 😂“

