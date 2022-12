Vom Streuner zum Cat-Fluencer – Kater Bruce ist endlich wieder glücklich

Von: Anna Katharina Küsters

Kater Bruce lebte jahrelang auf der Straße, bis er ins Tierheim kam. Dort begann seine lange Suche nach einem neuen Zuhause.

Manchmal braucht es ein bisschen Zeit, bis man das Glück wieder auf seiner Seite hat. Bei Kater Bruce Willis hat sich das Glück etwas geziert, doch jetzt gibt es ein Happy End. Nach Jahren auf der Straße entschied das Animal Humane Society in Minnesota, ihn aufzunehmen. Und dann fand sich sogar noch eine neue Besitzerin für den Kater.

Katzen aus dem Tierheim freuen sich über ein neues Zuhause. (Symbolbild) © Natalia Danko/Imago

Bruce Willis hatte es bisher nicht leicht in seinem Leben. Aber er ließ sich von nichts unterkriegen – ein Grund, warum die Animal Humane Society dem Kater diesen starken Namen gab. Als die Gesellschaft den Kater mit dem hellen Fell fand, war er mit Narben übersät, hatte ein verwundetes Auge, abgebrochene Zähne und war mit dem Katzen-Immunschwäche-Virus infiziert. Es war also höchste Zeit, dass Bruce Hilfe bekam.

In der Obhut der Animal Humane Society versorgten Experten den kleinen Kater und päppelten ihn wieder auf. Das Erstaunliche: Trotz all seiner grausamen Erfahrungen, die der Kater auf der Straße gesammelt hatte, war er zutraulich und verkuschelt. Von Ablehnung oder Argwohn gegenüber Menschen war nichts zu spüren. Die Tiergesellschaft stellte ein Foto von Bruce auf ihre Website und erzählte seine Geschichte – in der Hoffnung, dass jemand mit Herz sich dem Tier annehmen würde.

Vom Streuner zum Cat-Fluencer: Endlich ein neues Zuhause

Und dann kam Sandra, allerdings erst mal nur zu Besuch. Die junge Frau wollte sich Bruce nur anschauen, doch sobald sich die beiden kennengelernt hatten, waren sie unzertrennlich. Bruce zeigte der Frau gegenüber keinerlei Scheu und für Sandra war es klar, dass es schwer werden würde, den Kater zurückzulassen.

Doch fürs Erste mussten sich die beiden wieder trennen. Sandra durfte in ihrem Appartement keine Haustiere halten. Doch aus dem Kopf bekam sie Bruce nicht mehr und besuchte ihn nun regelmäßig. Irgendwann nahm sie sich ein Herz und fragte ihren Vermieter, ob er bei ihr eine Ausnahme machen könne und die Keine-Haustier-Regel fallen lassen könne. Und sie hatte Glück! Der Vermieter stimmte zu, sie holte Bruce zu sich und die beiden sind seither ein unzertrennliches Team.