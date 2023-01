Auf Flohmarkt: Kaninchen wird als Essen verkauft, heute ist es ein Social Media-Star

Von: Jasmin Farah

Kaninchen „Tony“ hat großes Glück: Eigentlich soll es im Kochtopf landen, doch ein Paar erbarmt sich seiner und zieht es groß. Ein weiterer Schicksalsschlag macht Tony schließlich berühmt.

Gemälde, Möbel und sogar Schmuck: Auf einem Flohmarkt gibt es das ein oder andere Schmuckstück, das es zu entdecken gilt. Was allerdings ein Paar in seinem Puerto Rico-Urlaub sieht, hat es hingegen einfach nur entsetzt: Mehrere Kaninchen sitzen in einem Käfig, darunter auch „Tony“. Die Tiere werden aber nicht als Haustiere verkauft, sondern sollen als Essen gebraten auf dem Teller landen. Für das Paar steht fest: Sie wollen Tony retten und nehmen ihn bei sich auf.

Kaninchen soll in Kochtopf landen – Paar rettet es

Sie geben ihm viel Liebe und der kleine Kerl wächst und gedeiht. Damit er nicht ganz alleine ist, besorgen sie ihm einen Spielgefährten. Doch dann ereilt ihn der nächste Schicksalsschlag. Tony hat eine schwere Krankheit, offenbar bereits von Geburt an. Zuerst macht sie sich in einem Auge breit, Tony muss immer wieder zum Tierarzt. Am Ende entwickelt er einen grauen Star, wie ihn auch Hunde bekommen können, als er nur wenige Monate alt ist.

Schließlich wird die Fellnase operiert, doch infolgedessen hält Tony seinen Kopf schief. Es verursache zwar keine Schmerzen und sieht ungewöhnlich aus, das Handicap hält Tony aber nicht davon ab, sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Er tobt herum, frisst gerne an Salatblättern und hält seine Besitzer auf Trab.

Kaninchen mit Handicap begeistert Instagram-User

Er ist sogar auf Instagram und hat mit seiner liebenswürdigen Art bereits über 54.000 Follower, die er regelmäßig mit süßen Videos von ihm begeistert. Tony ist jetzt ein kleiner Social Media-Star, der für seine Posts tausende Likes erhält, seine Fans kommentieren regelmäßig, was er für ein tapferes Kaninchen ist. Hier eine Auswahl der herzigsten Kommentare:

„Er ist so stark … Kaninchen, du bist großartig.“

„Ich liebe Tony bis zum Mond und zum weitestentfernten Stern.“

„Seine Wangen! Ich will sie immer und immer wieder küssen.“

„Tony ist großartig und es ist schön, ihn jeden Tag in meinem Feed zu sehen.“

„Wir alle lieben dich, Tony, du bist etwas ganz Besonderes!“

„Tony ist ein Segen … ich bin so froh, wenn ich alle seine Posts sehe.“

„Tony ist der kleinste, großartigste Kämpfer! Mach weiter so, Kleiner!“

„Er gibt mir ein Stück Himmel hier auf Erden, auch wenn es nur für eine Minute ist.“