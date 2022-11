Kampf ums Überleben: Mit einem Trick überlisten Spinnen Menschen

Schockstarre

Um bei Gefahr ihr Überleben zu sichern, stellen sich viele Tiere und Insekten tot. Auch einige Spinnenarten machen sich diese Eigenart zunutze. Lesen Sie hier, was es damit auf sich hat:

Spinnen sind für viele Menschen ein Graus. Wenn sie einen Achtbeiner sehen, verfallen sie direkt in Panik und erstarren. Dabei ist die Art und Größe der Spinne vollkommen egal. Spätestens seit dem Vormarsch der Nosferatu-Spinne in deutschen Haushalten haben die Viel-Augen einen schlechten Ruf weg. Was viele nicht wissen: Die Schockstarre kommt nicht nur bei Menschen vor – sondern auch bei Spinnen!

LUDWIGSHAFEN24 verrät, wie Spinnen die Eigenart der Schockstarre nutzen, um ihr Überleben zu sichern.

Die Schockstarre oder auch Angststarre ist ein besonderer, durch Gefahren- oder Stresssituationen ausgelöster Zustand, der sowohl bei Menschen und Tieren als auch bei Insekten auftritt. Bei Spinnen kann durch einen einfachen Test nachgesehen werden, ob die Spinne wirklich tot ist. (rah)