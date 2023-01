Kakerlaken im Haus: Tipps zur Vorbeugung gegen Küchenschaben

Von: Teresa Knoll

Kakerlaken hat keiner gerne im Haus. Oft werden sie aus Versehen eingeschleppt. Lesen Sie hier, welche vorbeugenden Maßnahmen es gibt, um einen Befall zu verhindern:

Kakerlaken sind für viele Menschen nicht nur gruselig anzusehen, sie können auch Krankheiten übertragen. Deswegen sollte man auf jeden Fall vermeiden, dass die Küchenschaben sich im Haus vermehren, denn hat sich einmal ein großes Nest gebildet, helfen nur noch die Chemiekeule oder gar der Kammerjäger. Einem Befall sollte man also am besten zuvorkommen.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, welche vorbeugenden Maßnahmen man treffen kann, um Kakerlaken aus den eigenen vier Wänden fernzuhalten.

Die meisten Schabenarten leben in den Tropen und mögen eine Temperatur von 20 bis 30 Grad. Die Arten, die in Mitteleuropa am häufigsten vorkommen, sind die Deutsche Schabe, die Orientalische und die Amerikanische Schabe. Sie fühlen sich drinnen im warmen wohl. Die nachtaktiven Tiere verkriechen sich tagsüber in Ritzen und hinter Möbeln, wo sie oft erst spät entdeckt werden. (resa)