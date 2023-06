„Er fühlt die Musik“ – Hundereaktion auf Klavierspiel ist zu niedlich

Von: Sophie Kluß

Studien zeigen, dass Musik beruhigend auf Hunde wirken kann. Im Fall von Goldendoodle Whiskey ist die Faszination besonders groß. Seine Reaktion auf Klavierspielen ist einfach hinreißend.

Goldendoodle Whiskey hat wirklich Talent in der Familie: Die Tochter von Frauchen Susie Henderson (@whiskeyriverdoodledandy) spielt herausragend Klavier und improvisiert am Instrument ein wenig Jazz, ihr Publikum ist entsprechend begeistert. Der Clou an der Sache – ihre treue Zuhörerschaft besteht zumindest im Fall dieses Videos ausschließlich aus dem niedlichen Goldendoodle. Und Whiskey weiß scheinbar nicht so recht, wie ihm geschieht. Seine „Einführung in das Klavierspiel“, wie Susie das Video betitelt, verzückt aktuell die Instagram-Community.

Goldendoodle Whiskeys lustige Reaktion auf Klavierspiel

Ganze 2,5 Millionen Klicks samt über 100.000 Likes hat das entzückende Video bereits ergattert. Sobald Susies Tochter am Piano loslegt, ist Whiskey verzaubert. Verblüfft dreht er seinen Kopf und beobachtet besonders genau, was die Hände seiner menschlichen Schwester auf der Tastatur treiben. Je schneller sie spielt, desto ungläubiger beäugt er das Geschehen am Instrument. Jeder Tastengriff muss ganz genau untersucht werden, dafür blickt der haselnussbraune Doodle sogar unter das Klavier, um zu überprüfen, dass auch wirklich alles mit rechten Dingen zugeht.

Whiskeys Reaktion ist zu niedlich: Sogar Frauchens Tochter lacht

Auch Frauchen Susies Tochter ist von Whiskeys Reaktion hin und weg und muss angesichts seiner niedlichen Kopfbewegungen herzlich loslachen. So schnell lassen die Tastenanschläge den Vierbeiner auch nicht los: Brav bleibt er bis zum Schluss sitzen und fragt sich offenbar durchgehend, wie es möglich ist, dass die menschlichen Hände diese Töne erzeugen.

Erst zum Ende des musikalischen Vortrags blickt Whiskey gelöst nach oben – ganz so, als hätte er das virtuose Klavierstück eben selbst zu Ende gespielt.

User sind sich einig: Whiskey Kopfdrehungen sind die süßesten

In den Kommentaren unter dem Video ist sich die Community einig: Die verrückten Kopfbewegungen des musikbegeisterten Goldendoodles sind einfach die süßesten. Manche können sich daran kaum sattsehen. Eine Userin berichtet von ihrem eigenen Hund, der vom Klavierspielen ähnlich begeistert ist.

„Setz‘ ihm eine Sonnenbrille auf 🕶️ und er ist Ray. 😂😂😂“ (Anmerkung der Redaktion: Gemeint ist vermutlich Ray Charles, ein US-amerikanischer Pianist und Sänger.)

„Er ist so liebenswert! 😍 Ich habe darauf gewartet, dass er losheult! 😂❤️🐾“

„Oh mein Gott. Ich könnte den ganzen Tag lang die Kopfbewegungen beobachten. ❤️“

„Er fühlt die Musik, er hat den Bluessss.“

„Er spürt JEDE SCHLÜSSELNOTE IN SEINER SEELE!“

„Mein Herz schmilzt einfach für ihn. So süß, so liebenswert. 🥰 Ich habe mir dieses Video viele Male angesehen. Ich habe auch einen Golden Doodle, einen Mini. Mein Sohn spielt Klavier. Immer wenn er spazieren geht, an einem Haus vorbeikommt und hört, dass jemand Klavier spielt, bleibt er stehen, schaut sich das Haus an und hört zu. 😃“

Mögen Hunde menschengemachte Musik überhaupt?

Bei so viel Interesse am Klavierspiel drängt sich die Frage auf, ob Hunde menschengemachte Musik überhaupt mögen oder ob sie einfach nur aus akustischem Interesse und wegen ihres ausgezeichneten Gehörs den Klängen lauschen.

Mögen Hunde Musik? Im Zuge einer Studie fanden Forscher heraus, dass sich Zwingerhunde in Tierheimen beispielsweise durch das Abspielen von Reggae und Soft Rock beruhigen ließen, wie das Reportagemagazin Geo online berichtet. Ähnliche Effekte soll wohl das Hören klassischer Musik auf die Vierbeiner haben. Die Musikrichtungen Soul und Pop haben eine vergleichbare, wenn auch geringere Auswirkung auf das Gemüt der Fellnasen. Die Forscher berichteten jedoch von einem schnellen Gewöhnungseffekt: Hatten die Hunde einer Musikrichtung eine Weile gelauscht, stieg die Unruhe wieder an. Mit dem Wechsel der Musik konnte der beruhigende Effekt aber wieder hergestellt werden. Besitzer, deren Hunde gerne Musik hören, können ihren Vierbeinern demnach beruhigt Bryan Adams oder Bob Marley vorspielen. Zudem gibt es spezielle Musik für Tiere: Der Amerikaner David Teie komponiert eigens für Tiere wie Hunde, Katzen oder Affen Musik und ist damit seit vielen Jahren erfolgreich.

Userin Aimee Lou bezeichnet Goldendoodle Whiskey in den Kommentaren als „Rowlf“, die klavierspielende und singende Hunde-Puppe aus dem Muppet-Universum: „Ich glaube, so hat Rowlf seine Liebe zum Klavierspiel entdeckt.“ Ein weiterer Nutzer namens Jeremiah bekräftigt die nicht zu verleugnende Ähnlichkeit: „Ich habe noch nie einen Hund gesehen, der mehr wie ein Muppet aussieht.“