Sie haben beste Freunde – zehn niedliche Fakten über Kühe

Sie hören gerne Muh-sik

1 von 10 Rinder kommunizieren mit ihren Artgenossen: Mittels verschiedener Laute, Gesichtsausdrücke oder Körperhaltungen tauschen Kühe sich untereinander aus. Beispielsweise durch die Position des Kopfs und des Schwanzes, aber auch mithilfe der Hörner oder verschiedener Stimmlaute drücken sie Emotionen wie Neugierde, Zufriedenheit, Wut oder Leid aus. © agefotostock/Imago 2 von 10 Rinder folgen einem inneren Navi: Sie besitzen ein ausgeprägtes räumliches Gedächtnis und erinnern sich eine lange Zeit an Orte. Wege finden sie wieder, auch wenn sie diese nur ein einziges Mal entlang gelaufen sind. © Panthermedia/Imago 3 von 10 Rinder hören gerne Musik (oder muss es Muh-sik heißen?) – und bevorzugen bestimmte Musikstile: In Studien konnte nachvollzogen werden, dass Kühe nicht nur mehr Milch geben, sondern auch entspannter werden, wenn sie ruhiger und melodischer Musik lauschen dürfen. Besonders klassische Musik hat es den Wiederkäuern angetan. © Panthermedia/Imago 4 von 10 Kuh-Mütter erkennen ihre Kinder an der Stimme: Dank Lautäußerungen wie Muhen, Schnauben oder Brüllen kommunizieren Kühe miteinander. Jedes Rind besitzt eine unverkennbare Stimme und wird dadurch von den Mitgliedern seiner Herde erkannt. So erkennt auch eine Kuh-Mama ihr Junges. © Panthermedia/Imago 5 von 10 Kühe schließen Freundschaften: Sie erkennen sich nicht nur gegenseitig, sondern haben sogar beste Freunde. Diese bevorzugen sie und behandeln sie besonders liebevoll. Anzeichen einer tiefen Kuhfreundschaft sind gegenseitiges Lecken, besonders unter Kuhfreundinnen, sowie gemeinsames Essen und Ruhen. Im Rahmen einer Studie fand man heraus, dass Kühe andere bereits bekannte Kühe auf Fotos wiedererkannten und anschließend zu ihnen liefen. © YAY Images/Imago 6 von 10 Rinder sind sehr intelligent: Sie besitzen ein Langzeitgedächtnis und verstehen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. Zudem interagieren sie auf sozialer Ebene in komplexer Weise. Wissenschaftler haben außerdem festgestellt, dass Kühe nicht bloß Probleme meistern können, sondern dass sie die intellektuelle Herausforderung – genau wie Menschen – mögen und sich darüber freuen, wenn sie die Aufgabe gelöst haben. © Panthermedia/Imago 7 von 10 Rinder organisieren ihre Herden: Als Führungskräfte wählen sie dafür Tiere mit guten Sozialkompetenzen. Dazu gehört Selbstbewusstsein, Intelligenz, Neugierde und Erfahrung. Ist eine Kuh aufdringlich oder egoistisch, kommt sie damit für den Posten nicht infrage. Daneben erkennt jede Kuh mehr als 100 Mitglieder ihrer Herde. Auch die Art und Weise der Anordnung und Stellung, in der die Kühe ruhen, hat etwas über den Status der Kuh in der Herde auszusagen. © Panthermedia/Imago 8 von 10 Rinder trauern: Bereits nach einer kurzen Phase der Trennung von ihren Artgenossen oder Kindern, aber auch von menschlichen Bezugspersonen stellten Wissenschaftler fest, dass die Kühe sichtlich unter Kummer litten. Zudem ist bekannt, dass sie um verstorbene Familienmitglieder weinen können – samt Tränen. © Pond5 Images/Imago

Kühe sind für die meisten Menschen keine Seltenheit. Doch oft werden sie als dumm und grimmig wahrgenommen. Dabei sind die Rinder äußerst soziale Wesen mit erstaunlichen Eigenschaften.

Kühe sind „genau wie Hunde“, schreibt die „The Gentle Barn“, eine Unterkunft für ausgediente Bauernhoftiere in Amerika. In einem viralen Video nennt die Farm sieben Punkte, warum Rinder einfach toll sind. In einem weiteren Clip verrät die Auffangstation außerdem zehn Anzeichen, an denen Sie eine glückliche Kuh erkennen können.

Fest steht, dass Kühe – genau wie Hunde und Katzen – eine individuelle Persönlichkeit besitzen. Manche sind schlauer und mutiger, andere lernen langsam und sind eher schüchtern. Doch wie interagieren Kühe eigentlich miteinander? Und welche Emotionen beschäftigen sie?

Rubriklistenbild: © Panthermedia/Imago