Ausbreitung in Deutschland – Impfstoff gegen Tigermücken-Virus vor Zulassung

Die Asiatische Tigermücke breitet sich in Deutschland aus – und bringt das schmerzhafte Chinkungunya-Virus mit. Doch nun steht erstmals ein Impfstoff vor der Zulassung.

Die Asiatische Tigermücke, sie breitet sich als invasive Art nicht nur immer mehr in Deutschland, vor allem Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg aus. Sie ist außerdem Überträger gefährlicher Krankheiten, darunter das Chinkungunya-Virus. Bisher gibt es kein Medikament gegen die Tropenkrankheit, Erkrankte leiden teilweise jahrelang an heftigen Schmerzen. Doch nun steht ein Impfstoff kurz vor der Zulassung.

RKI warnt vor Tigermücken-Virus: Mit Chinkungunya-Infektionen sei im Sommer zu rechnen

Chinkungunya-Fieber – das ist eine Viruserkrankung, die nach drei bis zwölf Tagen zu plötzlichem Fieber, Kopf-, Muskel- sowie Gelenkschmerzen führt. Nach dem Abklingen des Fiebers können diese Schmerzen noch Monate, teilweise sogar Jahre anhalten. Nur selten endet eine Erkrankung tödlich. Das Robert-Koch-Institut (RKI) warnt, dass bislang zwar keine in Deutschland lebenden Menschen erkrankt seien, jedoch sei im Sommer 2023 mit Chinkungunya-Infektionen zu rechnen.

Immerhin schlagen Experten Alarm, da sich die Asiatische Tigermücke auch in Deutschland etabliere. Die Saison für Krankheiten, die durch Stechmücken übertragen werden, hat laut RKI zudem gerade begonnen. Gerade rechtzeitig zu den wachsenden Bedenken nun jedoch eine gute Nachricht: Ein Impfstoff steht kurz vor der Zulassung.

Impfstoff gegen Tigermücken-Virus: Schutzwirkung gegen Chinkungunya bei 99 Prozent

Das Arzneimittel trägt den Namen VLA1553 und ist sogar nur einer von verschiedenen Impfstoffen, die derzeit getestet werden. VLA1553 dürfte jedoch der erste sein, der seine Zulassung erhält. Der Lebendimpfstoff wurde rund 3.000 Probanden gegeben, 1.000 erhielten ein Placebo.

Bei der Auswertung der Antikörper-Werte wurde nach mehreren Monaten bei 99 Prozent noch eine Schutzwirksamkeit festgestellt. Der Impfstoff muss nur einmal verabreicht werden. Die Ergebnisse machen Hoffnung, allerdings teilt nicht jeder den Optimismus.

Chinkungunya-Impfstoff vor Zulassung: Kritik an Studie

Getestet wurde laut Studie nicht an Schwangeren oder Immungeschwächten. Kritiker bemerken auch, dass in der Studie lediglich ein vorher festgelegter erwarteter Antikörper-Wert erreicht wurde.

Das sage noch wenig darüber aus, ob ein Ausbruch der Krankheit verhindert worden sei, so Peter Kremsner, Direktor des Instituts für Tropenmedizin, Reisemedizin und Humanparasitologie am Universitätsklinikum Tübingen, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dennoch sieht er die Chance, dass der Impfstoff die Krankheitslast in von Epidemien betroffenen Gebieten senken könnte.

Chinkungunya-Impfstoff vor Zulassung – Schutz vor invasiver Tigermücke

Das Chinkungunya-Virus ist seit rund 70 Jahren bekannt – dennoch gibt es bis heute kein wirksames Medikament. Bisher trat die Erkrankung vor allem in tropischen und subtropischen Gebieten wie Teilen Afrikas, Südostasien, dem indischen Subkontinent und Süd- und Mittelamerika auf. Mittlerweile wächst allerdings auch in Deutschland die Sorge vor der Erkrankung.

Immerhin breitet sich die vorrangige Überträgerin, die Asiatische Tigermücke, auch hierzulande immer weiter aus. Durch den Klimawandel fühlen sich die Insekten in Mitteleuropa immer wohler. Nicht nur die Tigermücke ist eine invasive Spezies, die sich hierzulande breitmacht – auch die Asiatische Hornisse treibt seit 2014 in Deutschland nachweisbar ihr Unwesen und bedroht die Honigbiene – allein in Rheinland-Pfalz gab es 2022 67 Sichtungen. (paw)