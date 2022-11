„Ich muss das jetzt machen“ – Jagd auf Nosferatu-Spinne endet in Nervenzusammenbruch

Weil es sich eine Nosferatu-Spinne in ihrem Bad bequem gemacht hat, muss eine TikTok-Nutzerin ganz stark sein. Lesen Sie hier, wie der Versuch, die Spinne einzufangen, sich schwieriger darstellt, als es klingt:

Wer kennt es nicht? Man duscht, zieht sich an, macht sich fertig, um auszugehen, und plötzlich sitzt da eine große Spinne im Bad. Zusatzpunkte gibt es, wenn es sich dabei noch um eine Nosferatu-Spinne handelt, wie sie etwa in Rheinland-Pfalz immer häufiger auftaucht. Diese Begegnung der etwas anderen Art muss auch eine TikTok-Nutzerin machen, als eine Spinne an der Decke ihres Badezimmers sitzt. Tapfer startet sie den Versuch, die Spinne einzufangen – was leicht klingt, kann sich jedoch schnell zu einem ganz schönen Akt entwickeln.

LUDWIGSHAFEN24 berichtet, wie tapfer die Frau im Video die gefährliche Nosferatu-Spinne bekämpft.

Das Video, das auf der Plattform TikTok hochgeladen wurde, beginnt mit einer Totalen der Hauptperson. Das Gesicht der Uploaderin nimmt den gesamten Bildschirm ein und sie dreht sich mit den Worten „Ich muss das jetzt machen – ich muss gleich los“ ihrer Wand zu. (rah)