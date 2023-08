Hunde hören Frauen lieber zu als Männern – Studie zeigt, sie lieben Babysprache

Von: Sina Lück

Wie reagieren Hunde auf die Stimmen ihrer Besitzer? Forscher fanden jetzt heraus: Babysprache von Frauen kommt bei den Vierbeiner besonders gut an.

In ihrem Leben lernen Hunde eine Menge Kommandos. Die Hundeerziehung ist eine wichtige Basis für ein harmonisches und sicheres Zusammenleben. Ein Forscherteam aus Ungarn hat sich gefragt: Hören Hunde Frauchen oder Herrchen lieber zu? Und macht der Sprachstil einen Unterschied, wie gut die Vierbeiner reagieren? Die Ergebnisse veröffentlichen die Wissenschaftler nun im Fachjournal Communications Biology.

Forscher untersuchen 19 Hunderassen mit MRT – Babysprache aktiviert zusätzliche Gehirnareale

Eine neue Studie zeigt: Wenn Hunde eine Frauenstimme hören, reagieren sie stärker, als wenn Männer sprechen. (Symbolbild) © Eva Blanco/Imago

Hunde reagieren stärker auf menschliche Babysprache als auf menschliche Erwachsenensprache. Zu dem Ergebnis kommen Anna Gergely und Anna Gábor gemeinsam mit ihrem Team vom Research Centre for Natural Sciences im ungarischen Budapest. Die Studie zeigt auch, dass der beste Freund des Menschen lieber Frauen zuhört als Männern, ähnlich wie es bei Babys der Fall ist.

Mit Hilfe von MRT-Scans haben die Forscher 19 verschiedene Hunderassen untersucht. Die Hunde wurden in die Röhre gelegt und hörten Audioaufnahmen von zwölf Männern und zwölf Frauen, die jeweils mit Hunden, Kindern oder anderen Erwachsenen sprachen. Währenddessen beobachteten die Forscher die Aktivität in ihren Gehirnen. Die Ergebnisse zeigten, dass Babysprache im Vergleich zur Erwachsenensprache in den Gehirnen aller Hunde zwei zusätzliche Regionen aktiviert hat, unabhängig von den sprechenden Personen.

Babysprache löst positive Gefühle bei Hunden aus und erregt ihre Aufmerksamkeit

Die Forscher fanden heraus, dass die Verwendung von Babysprache positive Gefühle im Gehirn der Hunde auslöst und die Verbindung zwischen Hund und Sprecher stärkt. Ähnlich wie bei Gesprächen mit menschlichen Babys könne Babysprache dazu beitragen, die Aufmerksamkeit eines sozialen Partners zu erregen und aufrechtzuerhalten, selbst wenn er nicht sprechen kann. Daher sei es wichtig, wie wir mit unseren Hunden kommunizieren.

Wie Babys: Hunde reagieren stärker auf Frauenstimmen

Die Wissenschaftler machten eine weitere interessante Beobachtung: Es spielte keine Rolle, mit wem die aufgezeichneten Personen in Babysprache kommunizierten. Wer sprach, erkannten die Hunde aber sofort. Denn bei einer Frau reagierten sie stärker als bei einem Mann. Die gleiche Beobachtung werde bei Babys gemacht, da sie im Mutterleib die Stimme ihrer Mutter erkennen, so die Forscher. Dass Hunde eine Vorliebe für Babysprache von Frauen haben, habe sich vermutlich während ihrer Domestizierung entwickelt. Wenn es darum geht, dass Hunde auf ihre Besitzer reagieren, haben Frauen womöglich einen Vorteil.

