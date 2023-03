Auch Hunde können Glückstränen vergießen – laut Forschern

Auch Hunde können offenbar Freudentränen vergießen. (Symbolbild) © Jean-Michel Labat/Ardea/Imago

Die treuen Vierbeiner können Forschern zufolge tatsächlich Tränen vergießen, die mit positiven Emotionen verbunden sind.

Hundehalter kennen das. Kehrt man zurück nach Hause, ist dem Vierbeiner die Freude darüber deutlich anzumerken. Manche Vierbeiner wuseln einem vor Aufregung um die Beine, andere springen vor lauter Freude – Erziehung hin oder her – an einem hoch oder geben ein zufriedenes Bellen von sich. Andere Vierbeiner lecken ihren Besitzern als Willkommensgruß zärtlich die Hand. Forscher haben zudem herausgefunden, dass Hunde in Verbindung mit positiven Emotionen sogar weinen können. Mehr über die Studie weiß Landtiere.de.

Die Forscher wussten aus früheren Beobachtungen, dass bei Interaktionen sowohl bei Hunden als auch bei ihren Besitzern Oxytocin freigesetzt wird, gern auch als „Kuschelhormon“ bezeichnet. Sie wollten herausfinden, ob es Hunde zum Weinen bringt, wenn sie mit Herrchen oder Frauchen wiedervereint werden.