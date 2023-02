Warum manche Hunde eine gelbe Schleife am Halsband tragen

Teilen

Die gelbe Hundeschleife ist Teil des sogenannten Gelben-Hunde-Projekts. (Symbolbild) © imageBROKER/Firn ib mob/Imago

Vielleicht sind Sie auch schon mal einem Vierbeiner begegnet, der eine auffällige Schleife in der Signalfarbe Gelb getragen hat – oder vielleicht auch ein gelbes Halstuch an der Leine.

Mehr zum Thema Auffällig gelbe Schleife bei Hunden: Was das bedeutet und wie Sie sich verhalten sollten

Man sieht sie hierzulande eher selten: Hunde, die am Halsband eine gelbe Schleife tragen, oder alternativ ein gelbes Halstuch zum Beispiel an der Leine. Dabei handelt es sich – in den meisten Fällen – nicht um ein modisches und möglichst auffälliges Accessoire für den Vierbeiner. Sondern, so zumindest ist es unter vielen Hundefreunden inzwischen auch in Deutschland bekannt, um einen Hinweis der Besitzer an andere Hundehalter oder auch an sonstige Passanten, dass man ihren Vierbeiner in Ruhe lassen sollte. Mehr über die Idee mit der gelben Schleife und die möglichen Gründe, warum manche Hunde sie tragen, weiß Landtiere.de.

Hundeerzieher raten übrigens grundsätzlich davon ab, fremde Hunde einfach ungefragt zu streicheln. Denn Sie können nicht wissen, wie der jeweilige Vierbeiner auf Sie reagiert oder welche Vorerfahrungen das Tier möglicherweise gemacht hat.