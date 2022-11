Mag Ihr Hund Sie wirklich am liebsten? Drei Zeichen, an denen Sie es erkennen

Hunde lassen sich nicht von jedem Menschen gleich gerne kraulen. © Westend61/Imago

Oft konzentriert sich der Vierbeiner auf mehrere Bezugspersonen. Wen er dabei besonders mag, wird er Ihnen durch sein Verhalten signalisieren.

Hunde haben oft zwei oder sogar mehrere Bezugspersonen in der Familie. Wen mag er besonders gerne? Der Hund macht es Ihnen leicht und wird es Ihnen auf seine Art zeigen. Ob Sie sein Lieblingsmensch sind, erkennen Sie an einigen typischen Verhaltensweisen Ihres Vierbeiners, wie Landtiere.de verrät.

Wer in der Familie beschäftigt sich am meisten mit dem Vierbeiner? Bei dieser Frage gibt es oft eine klare Antwort. In der Regel ist es dann auch so, dass genau jene Person die Bezugsperson Nummer eins für den Hund ist. Insofern können Sie nur alles richtig machen, wenn Sie dem Hund viel Zeit schenken, ausgiebig mit ihm spazieren gehen, ihn viel streicheln und mit ihm spielen.