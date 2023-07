Hunde vergnügen sich auf Rutsche: „Platz da, Paw Patrol kommt“

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Eine bunte Gruppe von Hunden, die eine Menge Spaß auf einer Rutsche haben, lässt die Herzen der TikTok-Community derzeit höher schlagen.

Normalerweise ist eine Rutsche ein beliebtes Spielgerät für Kinder und darf auf keinem Spielplatz fehlen. Doch wie es scheint, kann eine Rutsche auch bei Hunden eine große Faszination auslösen. So auf jeden Fall bei den bunt gemischten Fellfreunden in einem TikTok-Video. Die Vierbeiner begeistern die Community mit ihrer riesengroßen Freude an dem – für Hunde doch eher seltenen – Zeitvertreib.

Von wegen nur was für Kinder: Rutsche begeistert Hunde

Wer denkt, Rutschen sei nur etwas für Kinder, kann sich durch den Clip, der von „jessica1001a“ auf TikTok veröffentlicht wurde, vom Gegenteil überzeugen. Denn das Video zeigt eine aufgeweckte und abenteuerlustige Gruppe von Hundefreunden, die sich mit Enthusiasmus auf das Spielgerät stürzt. Ganz so schnell an sein Spielzeug kommt ein Golden Retriever Welpe hingegen nicht, da er ein unsichtbares Hindernis übersieht.

Denn sobald sich die Tür zu der Rutsche öffnet, springen die ersten beiden Hunde hinein und sind bereit für die erste Runde. Im Doppelpack geht es hinunter. Ein kleiner Terrier kommt direkt hinterher. Dann wechselt die Perspektive und zu sehen ist, wie die Vierbeiner auf ihren Pfoten nach unten sausen. Rutschig und höchst gefährlich wurde es für einen Hund auf einem zugefrorenen See.

Dann ein unvermittelter Stopp mitten in der Röhre. Ein Aufprall folgt, während unten am Ende bereits ein Hundungeduldig auf seine Kumpels wartet. Im Tunnel staut es sich nur kurz, bevor es voller Hundefreude weitergeht. „Plaaatz da. Paw Patrol kommt“, schreibt ein User zu dem mehr als 252.000 Mal geklickten Video. Ein ähnlicher Clip der rutschenden Hunde wurde auf dem Account „passthelaughs“ veröffentlicht.

Hundefreunde haben Spaß: Aber einer muss immer den Stau verursachen

Die Aufnahmen der Spielaktion sind bereits älter, aber immer noch beliebt. Den zu sehenden Spielplatz hat ein Mann aus China extra für seine Hunde gebaut. Auf TikTok hat der Clip von „jessica1001a“ über 11.000 Likes bekommen. In zahlreichen Kommentaren zeigt die Community ihre Begeisterung über das ausgefallene Spiel der Vierbeiner, die alle unterschiedlichster Hunderassen sind. Hier eine kleine Auswahl.

„Es muss immer einen geben, der den Stau verursacht. 🤣🤣“

„😂Sie kämpften darum, zuerst hineinzugehen und bekamen dann Angst. 😂🤣“

„OMG so süß, wie sie alle aufeinander warten. 🥰“

„Das Beste, was ich heute sehe. 🤣“

„So süß. 🥰🥰🥰”

„Wie witzig! 🐶 Glückliche Hunde machen mich glücklich! 😁“