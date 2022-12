„Schönste, das ich heut gesehen habe“: Kämpfer-Hund zeigt, wie er trotz Lähmung das Laufen lernt

Von: Jasmin Farah

Eine TikTok-Userin ist verzweifelt: Ihr Zwergspitz lahmt an den Hinterbeinen. Doch sie kämpft darum, dass er wieder laufen kann. Ihr Weg dorthin berührt Millionen Menschen im Netz.

Eine der ersten Videoeinstellungen ist, wie TikTok-Userin Ashley an einem Tisch bittere Tränen weint. Sie scheint völlig fertig mit den Nerven – doch ist es aus Freude oder Verzweiflung? Diese Frage ist berechtigt, wenn man sich das ganze Video der jungen TikTokerin anschaut, das gerade auf der sozialen Plattform viral geht. Der Clip wurde bereits fast 20 Millionen Mal geklickt und hat über 5,5 Millionen Likes erhalten. Doch was feiert die Community so sehr? Die Hauptperson im Video: Zwergspitz Nimbus.

Zwergspitz Nimbus kann nicht mehr laufen – aber kämpft weiter

Anfangs sieht man, wie der weiße Wollknäuel, der wie ein Schneeball aussieht, kaum laufen kann. Seine Hinterbeine sind gelähmt. Wenn der süße Hund in seinem Geschirr ist, „schleift“ ihn Ashley praktisch nur beim Gassigehen über die Straße. Doch Ashley will nicht aufgeben, schenkt ihm viel Liebe, Zeit und Aufmerksamkeit. Sie unterstützt ihn, wenn sie gemeinsam in der Wohnung im Geschirr das Laufen üben. Ihr gemeinsames Ziel: Nimbus soll es bis zu seinem Geburtstag aus eigener Kraft schaffen.

Dafür geht die junge Frau mit Nimbus zur Physiotherapie, wo er unter anderem im Wasser erste Fortschritte macht. Zudem macht der Therapeut spezielle Übungen mit dem kleinen Vierbeiner, um die Muskeln wieder zu stärken. Schließlich humpelt der Zwergspitz nur noch mit einem Fuß, während er mit dem anderen schon besser vorwärtskommt. Laut dem Clip hat Ashley den Vierbeiner sogar einer Art Elektrotherapie unterzogen. Und dann kommt endlich der große Tag: Wie wird sich Nimbus schlagen?

„Kleine Kämpfernatur“ Nimbus ist der Star an seinem großen Tag

Tatsächlich scheint er wie verwandelt. Er rennt blitzschnell durch die Wohnung und auch der TikTok-Userin draußen hinterher. Am Ende laufen sie zusammen in Slow Motion gen Sonnenuntergang. Etwas kitschig? Ashleys Followern gefällt’s. Sie kommentieren zahlreich darunter, wie sehr sie sich über die Entwicklung von Nimbus freuen. Auch ein anderer Zwergspitz hat es in die Herzen der TikTok-User mit einer herzigen Aktion geschafft.

Zudem zeigen sich viele angesichts seiner Geschichte zutiefst berührt.

