Hilfe, mein Hund trinkt nicht! Versteckte Krankheit kann Ursache sein

Gerade im Sommer wichtig

Wenn der Hund die Flüssigkeitsaufnahme partout verweigert, kann das ernsthafte Folgen für seine Gesundheit haben. Unsere Tipps schaffen Abhilfe.

Hunde sind unsere besten Freunde und stehen uns in jeder Lebenssituation treu zur Seite. Leider können unsere Pfotenfreunde nicht mit Worten kommunizieren, wenn es ihnen schlecht geht. Besitzer sollten daher vor allem im Sommer gut aufpassen, ob die Vierbeiner genug trinken. Ansonsten droht eine lebensgefährliche Dehydration. Außerdem kann eine versteckte Krankheit dahinterstecken, wenn Ihr Hund das Trinken verweigert.

Wie viel Wasser soll mein Hund trinken?

Die benötigte Trinkmenge hängt von vielen verschiedenen Faktoren wie Außentemperatur, Größe, Alter und Gewicht des Hundes ab. Auch das Aktivitätslevel spielt eine entscheidende Rolle: Aktive Fellnasen brauchen natürlich mehr Flüssigkeit als Hunde, die den ganzen Tag nur faul auf dem Sofa liegen. Das Futter entscheidet ebenfalls darüber: Wie der Name schon sagt, ist in Nassfutter bereits Wasser enthalten. Frisst der Hund dagegen hauptsächlich Trockenfutter, dann sollte er auch mehr trinken. Im Durchschnitt brauchen Hunde fünf bis zehn Milliliter Wasser pro Kilo Körpergewicht, wenn sie Feuchtfutter erhalten. Bekommen sie Trockenfutter, dann steigt der Flüssigkeitsbedarf auf 40 bis 50 Milliliter pro Kilo Körpergewicht.

+ Besonders an heißen Tagen sollten Hunde viel trinken. (Symbolbild) © Imago/Angela Hampton

Mein Hund trinkt nicht: Häufige Ursachen

Manchmal kann der Grund auch harmlos sein, wieso Hunde weniger trinken. Oft steckt einfach nur eine Futterumstellung dahinter. Wenn Hunde statt Trockenfutter nur noch Nassfutter erhalten, benötigen sie entsprechend weniger Flüssigkeitsmenge. Das gleiche gilt für die Umstellung auf die BARF-Methode, bei der ausschließlich rohes Fleisch, frische Innereien und Knochen verfüttert werden. Trinkt der Hund zwei Tage lang gar nichts oder verweigert er darüber hinaus sein Futter, dann sollten Sie so schnell wie möglich einen Tierarzt aufsuchen.

Auch Umweltfaktoren spielen eine entscheidende Rolle. Vielleicht befindet sich der Hund in einer fremden Umgebung und traut sich nicht an den Wassernapf. Oder er fühlt sich von einem anderen Hund im selben Haushalt bedroht. Möglicherweise hat der ranghöhere Hund die Wasserschale zu seinem Revier erklärt und lässt den unterwürfigen Vierbeiner nicht mehr ran. In diesem Fall sollten Sie an verschiedenen Ecken im Haus Trinkmöglichkeiten aufstellen, damit niemand mehr durstig sein muss.

Wenn Hundemännchen und -weibchen im selben Haushalt zusammenwohnen, ist ebenfalls Vorsicht angesagt. Rüden sind häufig so von läufigen Hündinnen abgelenkt, dass sie einige Zeit lang auf Wasser und Futter verzichten. Ihre Begierde ist in diesem Fall größer als die Befriedigung ihrer alltäglichen Bedürfnisse.

Ist mein Hund krank?

Möglicherweise sind eine Krankheit oder Stress der Grund dafür, dass Ihr Hund den Wassernapf verweigert. Besondere Vorsicht ist angesagt, wenn der Vierbeiner an Durchfall leidet. Dann fühlt er sich oft zu erschöpft, um sich zum Trinken aufzuraffen. Aufgrund des Flüssigkeitsverlusts ist das Trinken in diesem Fall aber besonders wichtig. Wenn sich der Zustand Ihrer Fellnase zusehends verschlechtert, sollten Sie auf jeden Fall zum Tierarzt gehen.

Tritt die Trinkunlust nach einer Impfung auf, dann leidet der Hund möglicherweise am Impfschadensyndrom (ISS). Auch in diesem Fall ist der Besuch in der Tierarztpraxis obligatorisch. Operationen können das Verhalten von Hunden ebenfalls stark beeinflussen. Nach einer Narkose können sich die Vierbeiner noch längere Zeit benommen fühlen und keine Lust auf das Trinken haben. Die Art der OP entscheidet, wann Ihr Fellfreund wieder Wasser zu sich nehmen darf.

So machen Sie Ihrem Hund das Trinken wieder schmackhaft

Glücklicherweise können Sie Ihren pelzigen Liebling in den meisten Fällen wieder zum Trinken animieren. Ein simpler Trick besteht darin, Wasser ins Futter zu mischen. Der Futternapf darf ruhig komplett mit Flüssigkeit gefüllt sein. Auf diese Weise nimmt Ihr Vierbeiner beim Fressen automatisch Wasser zu sich. Sie können aber auch den Wassernapf attraktiver machen, indem Sie für Hunde genießbare Früchte in die Schale geben. Dazu gehören Sorten wie Heidelbeeren, Erdbeeren, Birnen und Äpfel.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, Wurstwasser in den Wassernapf zu geben oder eine Leberwurst darin auszudrücken. Ein Trinkbrunnen kann das Wasser trinken ebenfalls reizvoller für Hunde machen. Auf keinen Fall sollte Sie Ihrem Vierbeiner Milch auftischen. Hunde sind abgesehen von jungen Welpen laktoseintolerant und reagieren sehr empfindlich auf Milchzucker.

Rubriklistenbild: © Imago/Angela Hampton