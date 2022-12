Bitte nicht füttern – neun Dinge, die nicht in den Hundenapf gehören

7 / 9

Koffein, enthalten in Kaffeegetränken, Energy-Drinks oder Cola, ist für Hunde fast so gefährlich wie Gift. Es erhöht den Blutdruck und kann so zu lebensbedrohenden Herzrhythmus-Störungen führen. In besonders schweren Fällen fielen Hunde ins Koma und erlitten einen Herzkreislauf-Stillstand. Vorsicht: Da viele Hunde Gesüßtes gerne mögen, sind diese Getränke oft sehr begehrt. (Symbolbild) © Nenov Images/IMago