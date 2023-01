Hündin Jazzy verschwindet an Silvester: Sieben Jahre später geschieht das Wunder

Von: Jasmin Farah

Silvester ist für viele Tiere ein stressiges Event. Das laute Feuerwerk verängstigt manche so sehr, dass sie sogar abhauen – so wie Hündin Jazzy, die eine siebenjährige Odyssee hinter sich hat.

Erst Weihnachten, dann Silvester: Während Groß und Klein darauf hinfiebert, das neue Jahr mit einem leuchtenden Feuerwerk zu begrüßen, ist das Spektakel vielen Tieren ein Graus. Das laute Knallen, die bunten Lichter und die schrillen Geräusche verängstigen sie. Diese Situation stellt für sie eine große Belastung, wenn nicht sogar Bedrohung dar. Da verwundert es nicht weiter, dass manche Haustiere davor fliehen wollen und ihren Tierhaltern ausbüxen.

Hündin flieht vor Silvesterböllern – Wiedersehen nach sieben Jahren

Auch Hündin Jazzy ist vor sieben Jahren, weil sie Angst vor den Silvesterböllern hatte, von ihrem Zuhause in Texas davongelaufen. Sie strandet schließlich kilometerweit weg in Orlando, Florida. Doch wie ist der Vierbeiner dort nur hingekommen? Das fragen sich ihre Besitzer, seitdem sie die Hündin wieder in Händen halten dürfen. Nur durch einen Zufall ist Jazzy wieder aufgetaucht, als sie in einem Tierheim in „Orange County“ abgegeben wird.

Glücklicherweise ist die süße Hündin mikrogechippt und dadurch finden die Mitarbeiter erstaunt fest, dass sie einer Familie in Texas gehört. Diese ist überglücklich, als sie erfährt, dass Jazzy noch lebt. Sie haben sehr lange nach ihr gesucht und haben nie die Hoffnung aufgegeben, sie wiederzufinden, schreibt das Tierheim in einem bewegenden Post auf Facebook.

Und obwohl die Hündin schlimme Arthrose hat, zögert ihr Besitzer nicht, steigt ins Flugzeug und fliegt zu ihr. Bei der Begegnung der beiden sei schließlich etwas sehr Berührendes passiert. Es war „unglaublich zu sehen, wie Jazzy durch die Stimme ihres Besitzers zum Leben erweckt wurde“, sagt das Tierheim. Und: „Sie leckte immer wieder seine Hand und schob ihren Körper so nah wie möglich an ihn heran.“ Offenbar habe sich die Hündin nach all der Zeit sofort wieder an ihren früheren Besitzer erinnert.

Follower im Netz sind begeistert – und es gibt sogar ein Update

Die Follower des Tierheims sind begeistert, der Post hat bereits mehrere tausend Klicks sowie Likes erhalten. Viele sind von der herzigen Geschichte zutiefst berührt und bedanken sich beim Tierheim für seine Arbeit. Ein User schreibt: „Das hat mich zum Weinen gebracht! Ich liebe das so sehr! Was für eine tolle Geschichte! Ich bin so glücklich für diesen Hund und die Familie! Wirklich ein Weihnachtswunder!“ Eine andere Userin meint: „Wow, es war einfach Schicksal. Freue mich für alle.“ Eine weitere kommentiert: „BESTE. GESCHICHTE. JEMALS. Was für wundervolle Weihnachten es für Jazzy und ihre Familie wird.“

Ein Familienmitglied meldet sich sogar in den Kommentaren und berichtet, dass die Hündin wieder normal gehen, schlafen und essen könne und sich geliebt fühle. Am Ende bedankt auch sie sich nochmals für die große Unterstützung durch das Tierheim.