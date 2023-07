Frau schläft im Wohnzimmer, weil Senioren-Hunde keine Treppen mehr steigen können

Von: Sandra Barbara Furtner

Weil ihre beiden Boxer zu alt sind, um nach oben ins Schlafzimmer zu kommen, zieht eine Frau kurzerhand ins Wohnzimmer um.

Früher oder später muss sich jeder Hundebesitzer mit dem Thema „alter Hund“ auseinandersetzen. Auch wenn es nicht immer einfach ist, seinen ehemals so fitten und agilen Vierbeiner plötzlich als Senior wahrzunehmen, dem vieles nicht mehr so leicht fällt. Vor allem der Verschleiß der Gelenke und Entzündungsprozesse machen älteren Hunden häufig zu schaffen. Und gerade Treppen steigen funktioniert dann nicht mehr so gut. In genau dieser Phase des Lebens befindet sich eine Hundebesitzerin und teilt dazu ein Video auf TikTok.

„Ich würde jedes notwendige Opfer bringen, um Duggy und Buster das bestmögliche Leben zu ermöglichen“.

Unter dem TikTok-Account heatheruhoh teilt eine junge Frau regelmäßig ihren Alltag mit den beiden Vierbeinern Duggy and Buster. Die Boxer sind mittlerweile in die Jahre gekommen, ihre Schnauzen sind ergraut und es zwickt immer mal wieder hier und da. Anscheinend waren es die Jungs von klein auf gewöhnt, bei Frauchen im Bett zu schlafen. Doch nun schaffen sie die Treppen nach oben nicht mehr. Aus Liebe zu ihnen wählt die Frau eine folgenschwere Entscheidung: Sie verlegt ihr Schlafzimmer kurzerhand nach unten ins Wohnzimmer, um auch nachts bei ihren Vierbeinern sein zu können.

Was für viele Hundebesitzer als logische Konsequenz erscheint, stößt bei anderen auf völliges Unverständnis. Denn die junge Frau will vermutlich mit dem Clip auf folgende Fragen eingehen. So lautet eine: „Warum verlegst du dein Schlafzimmer nach unten? Du wirst niemals Gäste zu Besuch haben können“. Und weiter: „Das scheint mir eine Menge unnötiger Arbeit zu sein, nur für die Hunde“.

Daraufhin kontert die Hundebesitzerin mit den dankbaren und rührenden Blicken ihrer Hunde und übersetzt in deren Namen: „Vielen Dank, dass du uns unseren Lebensabend so angenehm wie möglich gestaltest“.

Die TikTok-Community stimmt ihr zu: „Die Zeit ist limitiert, ich genieße jeden Moment mit meinem Hund“.

Rund eine Million Aufrufe erzielte der emotionale Clip und mehr als 160.000 Likes verdeutlichen, wie sehr es gerade ältere Hunde schätzen, wenn sie auch nachts bei ihren Menschen sein können.

„Ich würde für meinen Hund auf einem verdammten Kaktus schlafen. Ihre Zeit mit uns ist begrenzt, ich nehme jeden Moment, den ich kriegen kann“.

„Es ist seltsam, dass die Leute nicht verstehen, dass unsere Haustiere 24/7 in unserem Haus leben. Mein Haus und alles, was darin ist, gehört ihnen mehr als mir.“

„Das ist okay, wir mögen sowieso keine Gäste“. 🥰

„Warum sollten Gäste wichtiger sein als die Familie?“ 🐶🐶

„Jeder, der das nicht versteht, ist es nicht wert, eingeladen zu werden“.

„Ich habe sechs Monate lang mit meinem älteren Sohn unten im Haus geschlafen. Sie geben uns so viel, das ist unsere Art, unsere Dankbarkeit auszudrücken.“