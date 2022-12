„Vier Pfoten auf zwei Rädern“: Hund fährt auf Motorrad mit – doch TikTok-User haben gemischte Gefühle

Von: Jasmin Farah

Ein Motorradfahrer will seinen Retriever auch auf seinen Fahrten dabei haben. Dazu packt er ihn in einen Rucksack. Doch die TikTok-Gemeinde weiß nicht so recht, was sie davon halten soll.

Wenn Hunde lieben, wollen sie ihrem Herrchen oder Frauchen immer ganz nahe sein. Sie folgen ihnen überallhin und weichen nicht von ihrer Seite. Auch wenn das bedeutet, dass sie ihre Ängste dafür überwinden müssen. Und wer weiß, vielleicht macht ihnen das Abenteuer am Ende sogar großen Spaß? Doch sollte man als Halter sie dennoch in Gefahr bringen? Diese Fragen stellen sich jetzt TikTok-User zu einem Video, das auf der sozialen Plattform viral geht.

„Vier Pfoten auf zwei Rädern“: Hund fährt auf Motorrad mit

Der Clip ist bereits fast fünf Millionen Mal geklickt worden und hat über eine halbe Million Likes erhalten. Darauf ist zu sehen, wie ein Retriever mit einem Motorrad mitfährt! Zufällig hat die TikTok-Userin namens Vicky, die offenbar beim Bikershop Mayhem Flagshipstore in Hamburg arbeitet, die „außergewöhnliche Crew“ entdeckt und mit der Handykamera festgehalten. Auch eine „Biker-Katze“ sorgt auf TikTok für mächtig Wirbel. Eine weitere begleitet sogar ihre Familie auf Wanderungen und klettert über Berge und Täler.

Zuerst sieht man noch den Vierbeiner neben seinem Herrchen in voller Bikermontur stehen. Er wirkt ganz ruhig, als er schließlich in eine Art länglichen Rucksack gesteckt wird. Nur sein Kopf und die beiden Vorderpfoten schauen noch heraus. Anschließend verpasst ihm sein Herrchen noch ein Kopftuch und eine Fliegerbrille, um ihn gegen entgegenkommende Objekte wie Insekten und Co. zu schützen. Darunter steht: „Vier Pfoten auf zwei Rädern. Na, wenn das mal kein wahrer Weggefährte ist?“ Das Team wünscht den ungleichen Freunden eine „allzeit gute Fahrt“.

Motorradfahrender Hund spaltet TikTok-Gemeinde

Während einige TikTok-User den Motorrad-Hund feiern, gibt es andere, die eher gemischte Gefühle haben. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„So toll … aber ich hätte Angst, dass ich mit dem Motorrad einen Unfall hab und mein Hund hat keine Wahl und stirbt, bestenfalls ja wir beide.“

„Bitte nicht!“

„Na ja, ob das sein muss.“

„Bei uns fährt immer jemand herum, der extra einen Beiwagen für seinen Schäferhund hat. Hat auch eine Brille und ein Tuch auf und ist immer mega-entspannt.“

„Ich finde es super. Mein Hund ist immer dabei, egal, was wir machen. Er ist immer glücklich, Hauptsache, er ist dabei.“

„Ich liebe Motorradfahren und ich liebe meinen Hund. Und genau deswegen würde ich ihm sowas niemals antun. Ein Unfall und der Kleine leidet bis zum Ende.“

„Ich hoffe, die wissen, wie es ungesund es ist für einen Hund, so zu sitzen wegen der Wirbelsäule. Hab selber 2 und kenn mich da gut aus.“

„Würde der Hund das nicht wollen, würde er nicht so reagieren.“

„Ich hab einen Fahrradanhänger für Hunde, da nehme ich meinen Hund immer mit auf Touren.“

„Süß, aber extrem gefährlich“ finden auch einige TikTok-User, dass eine Familie ihre Wellensittiche in Corona-Masken im Auto auf Reisen mitnimmt.