Hund fällt auf optische Täuschung rein – „Nicht der Klügste“

Von: Sina Lück

In einem Video hat Mops Ludvig ziemlichen Durst. Blöd nur, dass er auf eine optische Täuschung hereinfällt. Die Twitter-Community lacht sich schlapp.

Süß, schlau oder einfach nur dumm? In dieser Hinsicht sind sich die User beim Anblick eines Twitter-Videos, in dem ein verwirrter Hund zu sehen ist, nicht ganz einig. Fest steht aber: Zum Lachen bringt der tierische Hauptdarsteller die Menschen im Netz allemal. Der Clip ist so beliebt, dass er innerhalb kurzer Zeit viral gegangen ist.

Mehr als zwei Millionen Klicks hat der Mops bereits gesammelt, der auf dem Twitter-Account Buitengebieden zu sehen ist. „Nicht der Klügste“, schreibt der Niederländer als Kommentar darunter. Was das Verhalten des Hundes im Video angeht, scheint diese Aussage auf den ersten Blick zu stimmen. Dabei sind manche Tiere schlauer als man denkt.

Ursprünglich stammt die Aufnahme von der dänischen Besitzerin Camilla Andersen, die das Video vor einiger Zeit auf ihrem Instagram-Kanal ludvig_the_pug gepostet hat. Doch warum macht die Twitter-Community so einen Wirbel um einen kleinen Mops?

Hund fällt auf optische Täuschung rein – und bekommt kein Wasser ab

Der kurze Clip zeigt Mops Ludvig neben einer Hauswand. Vor ihm steht eine Gießkanne, in die gerade Wasser hinein läuft. Der Wasserstrahl kommt von dem Anschluss darüber. Da die Sonne scheint, zeichnet sich auf der Wand der Schatten des Wasserstrahls ab. Für den durstigen Ludvig erscheint die optische Täuschung so echt, dass er augenblicklich anfängt, mit der Zunge an dem Schatten zu „trinken“. Dass seine Sinne ihm einen Streich spielen und er gar kein Wasser abbekommt, merkt der Hund nicht. Immer weiter schlabbert er an dem vermeintlich kühlen Nass in der Luft. Dagegen probiert eine Malinois-Hündin zwar ein echtes Stück Sellerie, begeistert ist sie aber trotzdem nicht.

Hund fällt auf optische Täuschung rein – Menschen im Netz lachen sich schlapp

Dass der Mops den Schatten für einen echten Wasserstrahl hält, bringt die Menschen im Netz zum Lachen. Ein Teil der Community hat Mitleid mit Ludvig. Andere wiederum finden ihn einfach nur dumm. „Mops. Mehr brauchst du nicht zu sagen.“ Ein User ist dagegen überzeugt, dass das Hundeverhalten eher für Intelligenz spricht und antwortet auf den Tweet: „In der Tat sehr schlau – er testet das Wasser, um zu sehen, ob es echt ist.“ Hier eine Auswahl der Kommentare unter dem Video:

„🤣🤪🤣“

„Aber der Süßeste 🥰“

„Hahaha armer kleiner Kerl 🤣“

„Vielleicht ist er auf Diät. 🤪“

„Aaawww, dummer Schatz, ich hoffe, jemand hat ihm geholfen. 😘😉“

„Du verstehst nicht richtig. Er ist nicht durstig. Sein Schatten ist es. 😉“

„Warum nicht? Stell dir die Zeit vor, die er spart, nicht pinkeln zu müssen.“

„Jeder kann Wasser trinken. Nur wenige können einen Schatten trinken.“