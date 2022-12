Hund krank – wer kümmert sich? Arbeitnehmer dürfen nicht einfach daheim bleiben

Von: Anne Hund

Grundsätzlich gibt es laut Juristen keinen Rechtsanspruch auf Freistellung, wenn das Haustier krank ist. In Notfällen sollten Sie unverzüglich mit Ihrem Arbeitgeber sprechen.

Ist man selbst krank, sagt man dem Arbeitgeber Bescheid und geht zum Arzt, der einen gegebenenfalls krankschreibt. Doch was ist, wenn der Hund daheim plötzlich krank wird und sich daheim sonst niemand um ihn kümmern kann? Angestellte dürfen deshalb nicht einfach dem Büro fernbleiben.

Hund krank – Arbeitnehmer müssen im Zweifel Urlaub nehmen

„Erkrankt das Tier und ist niemand verfügbar, der sich um den betreuungsbedürftigen Hund kümmern kann, muss man sich regulär einen Tag Urlaub nehmen und auf die Großzügigkeit des Arbeitgebers hoffen, der einem spontan freigibt“, heißt es stattdessen in einem früheren Beitrag auf RTL.de zu der arbeitsrechtlichen Frage. Auf keinen Fall sollten sich Arbeitnehmer selbst beurlauben.

Hund krank – Arbeitgeber im Notfall unverzüglich informieren

Grundsätzlich gibt es laut Arbeitsrechtlern keinen Rechtsanspruch auf Freistellung, wenn das Haustier krank ist. Aus tierschutzrechtlichen Erwägungen könne es allerdings im Einzelfall möglich sein, der Arbeit entschuldigt fernzubleiben, so die Meinung von Juristen.

Wenn der Hund wirklich sehr krank ist und es niemanden gibt, der sich um ihn kümmern kann, könne dem Arbeitnehmer aus Tierschutzgründen der Weg zur Arbeit „unmöglich“ sein, erklärte die Fachanwältin für Arbeitsrecht Barbara Reinhard in einem 2019 veröffentlichten Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zum Thema. „Die Interessenabwägung zwischen den Tierbelangen und den Interessen des Arbeitgebers kann dazu führen, dass ich zu Hause bleiben darf“, so die Anwältin laut dpa. Wer sich in diesen Ausnahmefällen bei dem Arbeitgeber unverzüglich abmeldet und den Hund zum Tierarzt bringt, riskiere keine Abmahnung.

Hund krank – Homeoffice und andere Möglichkeiten in der Arbeit regeln

Am besten ist es, wenn Sie sich in einem Notfall – etwa, wenn der Hund dringend zum Tierarzt muss – schnell telefonisch an Ihre Chefin oder Ihren Chef wenden, und mit Ihren Vorgesetzten besprechen, wie Sie am besten vorgehen sollen. Sie könnten Ihrem Arbeitgeber zum Beispiel anbieten, die verlorenen Arbeitsstunden nachzuholen. Vielleicht gibt es seitens Ihrer Firma auch eine Möglichkeit, dass Sie danach im Homeoffice arbeiten, solange Ihr krankes Haustier auf Ihre Hilfe daheim angewiesen ist.

