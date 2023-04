Hund beobachtet Katzen beim Fressen und will ihr Futter klauen

Von: Sina Lück

Beim Anblick der Katzen ist Hund Roscoe futterneidisch und will den Samtpfoten das Futter klauen. © raziwl_lw/TikTok

In einem Video beobachtet ein Hund zwei Katzen beim Fressen. Mit welcher lustigen Reaktion er an ihr Futter kommen will, erfahren Sie in diesem Artikel:

„Beim Essen hört der Spaß auf.“ Diese Redewendung haben die meisten Menschen wohl schon mal gehört. Ähnlich geht es scheinbar einem Hund, der beim Anblick von zwei fressenden Katzen futterneidisch reagiert. Wie er den Samtpfoten kurzerhand das Futter klauen will, zeigt Landtiere.de im Video.

Der Hund im Video nimmt die Küchenzeile genau ins Visier. Denn auf der Mikrowelle hat er seine zwei tierischen Mitbewohner gesehen, die ihr Futter aus einer Schüssel fressen. Die Katzen bemerken den interessierten Hund dagegen nicht. Auch Herrchen ahnt nichts von dem Vorhaben seines Tieres. Nichtsahnend kehrt er dem Vierbeiner den Rücken zu.