Golden Retriever ist ein waschechter Franzose – „Ihm fehlt nur noch eine Baskenmütze“

Touristen lieben es

+ © aboyinfrance/TikTok Ein Golden Retriever tut, was französische Hunde eben tun müssen. © aboyinfrance/TikTok

Dieser Golden Retriever wohnt wohl in Paris und das erkennt jeder auf Anhieb. Woran das liegt, sehen Sie in einem TikTok-Video, das aktuell die Community begeistert.

„Dinge, die man nur in Paris sieht!“ Was TikTok-User und Frankreich-Fan Chris (@aboyinfrance) damit wohl meinen könnte? An einem Zebrastreifen mitten im Trubel von Paris steht mit einem Baguette zwischen den Zähnen ein Golden Retriever. Brav wartet er neben seinem Herrchen darauf, seine wertvolle Fracht endlich über die Straße bringen zu dürfen. Landtiere.de hat sich das niedliche Video angesehen und berichtet.