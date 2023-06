Hund im Garten begraben: Das gibt es zu beachten

Viele Hundehalter wollen ihren Vierbeiner über den Tod hinaus nah bei sich haben und entscheiden sich für eine Bestattung im eigenen Garten. Das müssen Sie dazu wissen.

Als treue Weggefährten sind Hunde die besten Freunde des Menschen. In Krisenzeiten können wir stets auf die bedingungslose Liebe und Unterstützung unseres Vierbeiners zählen. Umso traumatischer ist es für Halter, wenn sie sich für immer von ihrem pelzigen Liebling verabschieden müssen. Leider werden Hunde selten mehr als 15 Jahre alt. Um besser mit dem traurigen Verlust klarzukommen, hilft es vielen Besitzern, ihr Haustier im eigenen Garten zu begraben. Gerade Kinder tröstet es, wenn sie das Grab ihrer verstorbenen Fellnase täglich besuchen können. Dabei muss jedoch eine Reihe von Dingen beachtet werden.

Hund begraben: Was ist erlaubt?

Laut dem Beseitigungsgesetz für Tierische Nebenprodukte Paragraf 7 Abs. 6 ist es in Deutschland grundsätzlich erlaubt, den eigenen Hund im Garten zu begraben. Einzig im Bundesland Bremen ist die Bestattung von Haustieren auf dem eigenen Grundstück aus umweltrechtlichen Gründen verboten.

In allen anderen Bundesländern müssen spezifische Richtlinien befolgt werden. Das Grab sollte mindestens einen halben Meter tief sein – besser ist eine Tiefe von einem Meter – und mit reichlich Erde bedeckt werden. Dadurch haben es andere Tiere schwerer, den Kadaver beim Herumbuddeln zu entdecken und auszugraben. Außerdem muss ein Abstand von ein bis zwei Meter von öffentlichen Wegen eingehalten werden. Wer sich hitzige Diskussionen ersparen will, bewahrt diesen Abstand auch zum angrenzenden Grundstück. Gerade wenn Sie kein besonders gutes Verhältnis zum Nachbarn haben, sind Sie damit auf der sicheren Seite.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass sich das Grab nicht auf einem Wasser- oder Naturschutzgebiet befinden darf. Die Leichengifte könnten nämlich Gewässer oder Böden verschmutzen. Selbst wenn Ihnen das Grundstück gehört, müssen Sie sich an diese Vorschrift halten. Verstöße werden mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro bestraft.

Wann die Garten-Bestattung verboten ist

Wenn Ihr Hund vor seinem Tod an einer meldepflichtigen Krankheit litt, darf er nicht begraben werden. Ansonsten könnten sich die Erreger weiter verbreiten und anderen Tieren gefährlich werden. Zu den meldepflichtigen Krankheiten gehören unter anderem Tuberkulose, Tollwut und SARS-CoV-2-Infektionen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft führt auf seiner Website eine vollständige Liste der Krankheiten auf. Die Körper der erkrankten Tiere müssen professionell entsorgt werden, um das Seuchenrisiko zu senken.

Auch die Größe des Hundes spielt eine entscheidende Rolle. Wenn der verstorbene Vierbeiner größer als eine Dogge ist, ist die Garten-Bestattung oft nicht erlaubt. In diesem Fall sollten Sie beim zuständigen Ordnungs- oder Veterinäramt nachfragen, um auf Nummer sicher zu gehen. Je nach Bundesland verhalten sich die Regeln ein wenig anders, weshalb Sie sich am besten individuell vor Ort informieren.

Hunde-Bestattung: Welches Recht haben Mieter?

Wer nur zur Miete wohnt, muss sich an seinen Vermieter wenden und um Erlaubnis fragen. Schließlich ist der Vermieter als Eigentümer für das Grundstück zuständig und hat im Hinterkopf, dass Sie irgendwann ausziehen. Möglichen Nachmietern soll möglichst wenig Ballast hinterlassen werden, weshalb Sie das Grab beim Umzug wahrscheinlich entfernen müssen. Wer in einem Mehrfamilienhaus wohnt, sollte die anderen Mieter informieren. Eine Lösung, mit der die meisten einverstanden sind, besteht darin, das Tier einzuäschern und anschließend in einer Urne im Garten zu begraben. Spezielle Bio-Gefäße bestehen aus biologisch abbaubaren Materialien, die sich schnell zersetzen.

Hund begraben: So gehen Sie vor

Auch wenn es herzlos klingt: Am besten planen Sie die Beerdigung Ihres Vierbeiners schon vor seinem Tod. In der akuten Trauerphase kann es zu überwältigend sein, einen geeigneten Platz im Garten auszusuchen. Die Tierleiche sollte in ein leicht verrottbares Material wie Handtücher, Decken oder Bettlaken gewickelt werden. Ein Pappkarton ist ebenfalls geeignet. Stellen Sie sicher, dass das Grab tief genug ist und häufen Sie genügend Erde darüber. Es darf ruhig ein kleiner Hügel entstehen, da die Erde später noch absackt. Anschließend können Sie das Grab mit einem großen Stein bedecken, um die Stelle zu markieren.