Hund bekommt Schimpfe – was sein schuldiger Blick wirklich bedeutet

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Auch bei einem schuldbewussten Blick wissen Hunde nicht, dass sie etwas falsch gemacht haben. (Symbolbild) © agefotostock/Imago

In einem viralen TikTok Clip fängt ein Mann an, laut mit seinem Hund zu schimpfen. Der Vierbeiner reagiert auf den Ärger mit einem unbezahlbaren Blick.

Als der Mann das Loch in seiner Hose entdeckt, ist er sich sicher: Das kann nur sein Hund gewesen sein. Seinem Ärger darüber macht er ordentlich Luft. Er schimpft, was das Zeug hält. Sein Vierbeiner lässt es über sich ergehen. Seine Reaktion allerdings ist so kurios, dass das Video viral geht. Denn Frauchen hat alles aufgenommen und kichert dabei im Hintergrund. Was der schuldige Blick von dem Hund, der Schimpfe bekommen hat, wirklich bedeutet, verrät Landtiere.de

Über die Reaktion des Vierbeiners amüsieren sich neben Frauchen Beatriz Albino mehr als 7,9 Millionen Menschen. Likes gab es für das Video, welches sie auf ihrem TikTok Kanal „bea.albino“ hochgeladen hat, von 1,6 Millionen Usern. Doch was ist so lustig daran, wenn ein Hund ausgeschimpft wird?