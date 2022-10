Hund begrüßt Obdachlosen jeden Morgen: „Tiere sind einfach die besseren Menschen“

Von: Jasmin Farah

Hunde sind treue Seelen und wenn sie jemanden mögen, zeigen sie es einfach. Ihnen sind Geld und Status egal. Ein Husky geht mit gutem Beispiel voran.

Ob jung oder alt, arm oder reich und egal, welche Hautfarbe: Wenn Hunde lieben, sind ihnen die Umstände egal. Nicht von ungefähr wird der Vierbeiner als bester Freund des Menschen bezeichnet. Er ist loyal, treu und liebevoll seinem Besitzer gegenüber. Doch auch wenn er andere Leute mag, zeigt er das oftmals ausdrücklich.

Hund begrüßt jeden Morgen Bettler auf Straße: „Tiere sind einfach die besseren Menschen“

Dann können sie ihre Freude kaum verbergen, wenn sie diese geliebte Person sehen. Sie springen auf diese zu oder sogar an ihr hoch, schlecken sie ab, wedeln wie wild mit dem Schwanz. Damit stellen sie für jeden klar: „Ich mag dich!“ Nach welchen Kriterien Hunde „ihre“ Menschen auswählen, lässt sich für den Besitzer oftmals im ersten Moment schlecht sagen. Ist es der Geruch oder gar seine Ausstrahlung? Sind ihnen manche Menschen einfach sympathisch, wie es auch bei uns der Fall ist?

Zumindest machen sie keine Unterscheidung darin, ob der Mensch, den sie mögen, ein Bettler ist, der von der Gesellschaft gemieden wird. Denn genau das beobachtet der Besitzer der Huskyhündin Sora täglich. Er geht mit ihr in der Stadt jeden Morgen Gassi und dabei treffen sie auf einen jungen Mann, der offenbar auf der Straße lebt. Sobald Sora ihn sieht, flippt sie komplett aus.

Hund begrüßt jeden Morgen Bettler auf der Straße: Netz ist entzückt

Die Hündin läuft auf ihn zu und springt in seinen Schoß. Dort kriegt sie sich kaum ein, knuddelt mit und reibt sich an ihm. Das geht mehrere Sekunden so. Den Videoclip dazu hat ein User namens Joshua Santiago auf seinem Profil auf TikTok hochgeladen. Dort geht es gerade viral, über eine halbe Million haben es sich bereits angeschaut. Zudem hat es fast 45.000 Likes erhalten und ist zahlreich kommentiert worden. Hier eine Auswahl der besten Kommentare, die auch nachdenklich stimmen:

„Wir Menschen müssen ein Beispiel dran nehmen, einem Tier ist es scheißegal, wer man ist und woher man kommt.“

„Ich hoffe, der junge Mann findet einen Weg dort weg? Er wirkt so sympathisch. 🥰“

„Ein Hund braucht keinen Luxus, um zu lieben. ♥ 🥰“

„Tiere sind einfach die besseren Menschen. 🥰“

„Dem armen Mann tut das bestimmt auch richtig gut. Wie sich beide freuen 🥰“

„Jedes Lebewesen braucht Umarmungen. 🥰“

„Mein Nachbarhund ist auch so, seit mein Hund von mir gegangen ist. 🥰🥰🥰🥰“

„Ihr ist egal, ob er Geld hat, er hat für sie ein gutes Herz. Das ist es, was zählt.“