Hund im Auto lassen bei Kälte – wie lange darf ich das?

Von: Anna Katharina Küsters

Teilen

Hunde haben zwar ein Fell, doch auch das reicht nicht aus, um sie stundenlang im kalten Auto warmzuhalten. Lange allein bleiben sollte der Hund im Auto nicht.

Es ist schön, wenn Besitzer möglichst viel Zeit mit ihren Hunden verbringen. Das bedeutet aber auch, dass der Hund manchmal im Auto warten muss, wenn Herrchen oder Frauchen noch schnell etwas erledigen müssen wie etwa den Wocheneinkauf, einen Arzttermin oder einen Besuch bei einem Bekannten. Im Frühjahr und Herbst ist das in der Regel kein Problem, im Sommer und Winter kann dieses Warten im Auto für den Hund allerdings gefährlich werden.

Hund im Auto lassen bei Kälte – wie lange darf ich das?

Bei Minusgraden droht Hunden im parkenden Auto eine Unterkühlung. © Julia Otto/Imago

Haustiere tragen ihre Kleidung in Form ihres Fells immer direkt bei sich und brauchen keine extra Mäntelchen oder Decken. Doch in manchen Situationen frieren sogar Hunde, die von Natur viele Wetterlagen problemlos aushalten können. Im Winter sollten Besitzer ihre Vierbeiner möglichst nicht alleine im Auto zurücklassen, denn das Auto kühlt schnell ab und die Gefahr, dass das Tier in recht kurzer Zeit unterkühlt, ist dabei groß.

10 außergewöhnliche Hunderassen, die kaum jemand kennt – von Azawakh bis Otterhund Fotostrecke ansehen

Tina Hölscher von der Aktion Tier setzt eine halbe Stunde als Maximum an, die ein Hund bei leichten Minusgraden alleine im Auto bleiben sollte. Sie weist allerdings auch darauf hin, dass es große Hunde in diesem Fall besser haben: Kleine Hunde kühlten deutlich schneller aus als große. Allgemein können Besitzer bei kälteren Temperaturen aber etwas entspannter sein, als wenn es draußen heiß ist. Denn die Hitze, die sich im Auto staut, schadet den eingesperrten Hunden schneller und bringt sie zügiger in eine gesundheitliche Notlage.

Hund im Auto lassen bei Kälte: Das hilft den Tieren

Es ist zudem keine gute Idee, die Heizung aufzudrehen, bevor Besitzer das Auto parken. Dann ist der Temperaturunterschied in kurzer Zeit noch stärker, als wenn die Heizung bei der Fahrt ausbleibt. Was allerdings hilft, ist, die Standheizung während des Parkens anzulassen. Dann hat es der Vierbeiner immer schön warm. Auch eine Decke, in die sich der Hund bei Bedarf einkuscheln kann, hilft gegen eine drohende Unterkühlung. Grundsätzlich sollten Hundebesitzer aber immer im Hinterkopf behalten, dass sie ihren Hund lieber zu Hause lassen sollten, als ewig im Auto warten zu lassen.