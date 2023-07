Schläfrig, wütend oder genervt? Hund zeigt verschiedene Emotionen mit Comic-Augen – Video begeistert

Täuschend echt

Innerhalb von Sekunden wechselt ein Golden Retriever seinen Gesichtsausdruck. Wie das geht? Ein lustiges Video zeigt die Täuschung mit den Comic-Augen.

Ob ein Mensch fröhlich, ängstlich oder wütend ist, können wir mit einem Blick an der Mimik und den Augen feststellen. Auch Hunde sind in der Lage, verschiedene Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Oft haben Besitzer intuitiv das richtige Gefühl, wie es ihrem Vierbeiner gerade geht – so wie die Instagram-Community bei einem Golden Retriever, der verschiedene Emotionen mit Comic-Augen zeigt. Wie täuschend echt die Blicke aussehen, begeistert die Menschen im Netz.

Golden Retriever Chili wechselt Ausdruck im Sekundentakt – Emotionen täuschend echt

Mit seinen 239.000 Followern hat Golden Retriever Chili (@goldenchilidog) schon eine richtige Fangemeinde auf Instagram. Regelmäßig postet sein Frauchen Fotos und Reels der flauschigen Fellnase. In einem aktuellen Video erlaubt sich die Halterin einen lustigen Scherz mit ihrem Hund, der für viele Lachtränen bei den Menschen im Netz sorgt.

Mit verschiedenen Comic-Augen, die sie auf einen Zettel gezeichnet hat, zaubert sie ihm unterschiedliche Emotionen ins Gesicht. Im Sekundentakt wechselt sein Blick von genervt und verärgert über schuldbewusst und schläfrig bis hin zu wütend. Egal, welchen Gesichtsausdruck die Besitzerin auch wählt: Das Ganze wirkt so täuschend echt, dass es einfach nur herrlich komisch aussieht.

Hunde fühlen wie Menschen und spüren, wie es ihren Besitzern geht

Immer mehr Studien belegen, dass Hunde dieselben Gefühle haben wie ihre Besitzer. Genau wie Menschen können sie unterschiedliche Emotionen zeigen und sogar vor Freude weinen. Und auch, was die emotionale Verbindung zu ihren Haltern angeht, sind die Vierbeiner sehr sensibel. Sie können spüren, wie es ihren Menschen geht – so wie Hund Auggie, der seinem neuen Frauchen damit das Leben rettet.

Elf Hunderassen, die mit ihrer Intelligenz begeistern Der Malinois, auch bekannt als Belgischer Schäferhund ist – Erkenntnissen einer Studie von Dezember 2022 zufolge – die intelligenteste Hunderasse der Welt. Häufig wird diese kluge Rasse als Polizei- oder Schutzhund eingesetzt. Ihre Eigenständigkeit stellte der Malinois während verschiedener Tests unter Beweis: Neben dem Deutschen Schäferhund war es beim Belgischen Schäferhund am wahrscheinlichsten, dass er sich angesichts einer unlösbaren Aufgabe nicht an seinen Besitzer wandte. © TT/Imago Der sensible Border Collie gilt als eine der intelligentesten Hunderassen. Lange Zeit galt er sogar als die schlauste Rasse überhaupt. Aufgrund seiner Cleverness ist er ein prädestinierter Hund für Hundesportarten wie Agility oder Obedience. Sein „Will to please“ (der Wille, seinem Menschen zu gefallen) sorgt dafür, dass der Border Collie aufblüht, wenn er zusammen mit seinem Besitzer Aufgaben lösen darf. Der früher meist als Schäferhund eingesetzte Border Collie ist heute ein beliebter Familienhund. © Westend61/Imago Pudel sind nicht nur beliebte Familienhunde, sondern zeichnen sich durch ihre außerordentliche Klugheit und die überdurchschnittliche Lernfähigkeit aus. Der aus Frankreich stammende Rassehund wird oft als Rettungshund, Leichenspürhund oder als Blindenführhund eingesetzt. Wegen ihrer besonderen Sensibilität eignet sich der Pudel zudem hervorragend als Therapiehund. © Design Pics Editorial/Imago Wie bereits sein Name verrät, hatte der Deutsche Schäferhund ursprünglich die Funktion eines Hütehundes. Seine hohe Intelligenz machen sich heutzutage vor allem Polizei, Militär und Zoll zunutze: Mit seiner Lernfähigkeit, einem ausgeprägten Gehorsam und der Gefügigkeit hat der treue Schäferhund das perfekte Zeug zum Diensthund. Er besitzt nicht nur ein ausgeglichenes Temperament, sondern ist auch für seine Aufmerksamkeit, Nervenstärke und Selbstsicherheit bekannt. © Design Pics/Imago Menschen streicheln einen Hund in einer Gruppentherapiesitzung. Nicht grundlos sehen wir den beliebten Golden Retriever oftmals als Blindenführhund oder als Begleithund für Gehörlose. Auch als Rettungshund eignet sich diese geduldige, ruhige und achtsame Hunderasse besonders gut. Ihre erstaunliche Intelligenz gepaart mit Gutmütigkeit bringen die liebenswürdigen Goldies gerne in ihre Besitzerfamilien ein. © Science Photo Library/Imago Portrait einer Dobermann Hündin. Seinem Ruf als aggressiver Hund zum Trotz überzeugt der Dobermann durch Cleverness, Aufmerksamkeit und Mut. Als Diensthund der Polizei oder Bundeswehr kann er seine Talente nutzbringend einsetzen. In der Zucht wird der charakterliche Schwerpunkt heute auf Ruhe und Freundlichkeit gelegt. Mit seiner gelehrigen, ausdauernden und aufmerksamen Art überzeugt er Hundekenner auch als loyaler Begleiter von sich. Eine gute und geduldige Erziehung kitzelt aus dem Dobermann außerdem einen Familienhund hervor. © Zoonar/Imago Ein Shetland Sheepdog, stehend auf einem Felsen. Der Shetland Sheepdog, auch Shelti genannt, ist für sein intelligentes, gutmütiges und lernwilliges Wesen bekannt. Ein ausgeprägter „Will to please“, schnelle Auffassungsgabe und Spaß am Lernen dominieren seine Art. Diese Fähigkeiten setzt der Shetland Sheepdog als Hütehund, Begleithund, Rettungshund oder Therapiehund ein. Der Shelti wird oftmals als besonders sensibel beschrieben. Er ist beispielsweise in der Lage, die Stimmung seiner Familie zu erkennen und ist stets darauf bedacht, diese– falls nötig – zu verbessern. © imagebroker/Imago Labrador Retriever: Mehrere Hunde sitzen in der Wiese. Als eine der beliebtesten Hunderassen hierzulande zeichnet sich der Labrador Retriever durch seine Intelligenz und Gutmütigkeit aus. Er strebt danach, seinen Besitzern zu gefallen, und wird oft als Drogenspürhund, Rettungshund oder Blindenhund eingesetzt. Dank seines aufmerksamen und lernwilligen Charakters, der jedoch stets von Freundlichkeit geprägt ist, erledigt er diese Aufgaben äußerst gewissenhaft. © imagebroker/Imago Ein reinrassiger Rottweiler springt während eines Agility Trainings über ein Hindernis. Intelligent, ausdauernd und furchtlos: So kennt man den Rottweiler. Auch Polizei und Militär schätzen ihn für diese Eigenschaften. Der gehorsame Rassehund kann Situationen selbstständig bewerten und punktet mit einem starken und aufmerksamen Charakter. Sein starker Beschützerinstinkt hat ihm in einigen Bundesländern den Status eines Listenhundes beschert. Dennoch gilt er als anhänglich und kinderlieb. Der Rottweiler wird ausschließlich Hundekennern mit langjähriger Erfahrung empfohlen. © YAY Images/Imago Porträt eines Australian Cattle Dog, der in einer Blumenwiese steht. Der intelligente Australian Cattle Dog liebt es, zu lernen: Er eignet sich mit Vorliebe die unterschiedlichsten Tricks und Fähigkeiten an. Als Treib- und Wachhund scheut er auch die Konfrontation mit körperlich überlegenen Bullen nicht. Mit konsequenter Erziehung und guter Führung durch einen erfahrenen Hundebesitzer wird aus dem Australian Cattle Dog ein loyaler Begleiter. © imagebroker/Imago Ein liebenswerter Kanaan Hund in einem gelben Geschirr liegt am Meeresufer. Auch Israelspitz genannt, ist der Kanaan Hund eine durchaus seltene Hunderasse. Mit den anderen aufgeführten Rassen hat er bis auf seine hohe Intelligenz nicht viel gemeinsam: Er gilt als besitzergreifend und liebt seine Unabhängigkeit. Ihm etwas aufzwingen zu wollen – das kommt dem reaktionsfreudigen Kanaan Hund nicht in die Tüte. Wer auf der Suche nach einem Kuscheltier ist, sollte sich anderweitig umschauen. Ob und wer ihn streicheln darf, das entscheidet der eigenständige Hund immer noch selbst. Kanaan Hunde eignen sich für ausschließlich für erfahrene Halter. Ist er jedoch einmal in die Familie integriert, beweist er sich als anhänglich, treu und schützend. © Wirestock/Imago

Instagram-Community lacht sich schlapp – „Warum sehen die so realistisch aus?“

Beim Anblick des Videos ist die Community begeistert, wie realistisch die Blicke bei dem Hund aussehen. Einige User verraten ihren favorisierten Gesichtsausdruck. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Die Blicke der Verzweiflung 🤣“

„Auf jeden Fall das Erste 😂😂“

„Hahaha, ich liebe das. 😂 Ich hatte eine Katzenversion von diesem Video gespeichert, um es nachzumachen.“

„Omg ich liebe es einfach, wie nachsichtig er mit eurem Blödsinn ist. 😂💙“

„Warum sehen die eigentlich so realistisch aus 👀😂🤣“

„Das ist das beste Video aller Zeiten.“

„Mehrere Persönlichkeiten 😎“

„Ich liebe das Letzte. 🤣“

