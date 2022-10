Hündin hat Fell wie Seide: „Welches Shampoo benutzt Du?“

Von: Sina Lück

Mit ihrer perfekt gestylten Frisur zieht Hündin Hattie alle Blicke auf sich. Die TikTok-Fans fragen sich sogar, welches Shampoo sie benutzt.

Jeder, der Cocker Spaniel-Dame Hattie zum ersten Mal sieht, hat vermutlich nur eines im Sinn: Ihr weiches Fell zu berühren, um zu fühlen, wie seidig es ist. Mit ihren außergewöhnlichen Frisuren steht die Hündin regelmäßig im Rampenlicht. Eines ihrer neuesten Videos sorgt bei mehr als 19 Millionen TikTok-Fans für Bewunderung und auch ein bisschen Neid.

Hündin hat Fell wie Seide – ihre Frisur begeistert Millionen TikTok-Fans

Hündin Hattie hat seidenweiches Fell. © TikTok (hugo.and.hattie)

Egal, ob mit Schleife, Spange oder Flechtzopf: Die Follower von Cocker Spaniel Hattie lieben alle Frisuren, die ihre Besitzerin zaubert und offenbar viel Wert auf die Hundepflege legt. Auf dem TikTok-Kanal hugo.and.hattie können sie regelmäßig die neuesten Kreationen des Vierbeiners bestaunen. Und auch die offene Haarpracht versetzt die Community in Staunen, wie ein aktuelles Video beweist.

Darin trägt die Hündin einen Mittelscheitel, die weichen Locken umspielen ihr Gesicht. Dabei glänzt das haselnussbraune Fell wie Seide. „Ich könnte den ganzen Tag hier sitzen und die Haare meiner Hunde kämmen“, schreibt die Besitzerin begeistert in dem Video. Hundehaare in der Waschmaschine oder auf der Kleidung können dagegen ziemlich lästig sein.

Hündin hat Fell wie Seide – Menschen im Netz erkundigen sich nach Shampoo

Von der Frisur sind die Menschen im Netz so fasziniert, dass sie das Video innerhalb kurzer Zeit bereits 19,1 Millionen mal angeschaut und fast drei Millionen Likes vergeben haben. Einige können es nicht fassen, dass ein Hund gepflegtere Haare hat, als sie selbst. Ein User will sogar wissen, welches Shampoo Hatties Frauchen benutzt – um genau so eine glänzende Lockenpracht zu bekommen. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Ich möchte auch solche Haare.“

„Der Hund hat einfach schönere Haare als ich.“

„Welches Shampoo benutzt Du?“

„Das zeige ich meinem Friseur und sage ihm: ‚So will ich meine Haare haben.‘“