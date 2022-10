Ekel-Video auf TikTok: Userin in Panik wegen Nosferatu-Spinne

Von: Teresa Knoll

Videos über die Begegnung mit Spinnen gibt es auf TikTok immer wieder. Lesen Sie hier, wie eine Userin ihren Clip zum Horrorfilm verwandelt hat und damit viral geht:

„Ich weiß nicht, was ich machen soll“, sagt die TikTokerin nadia_tdm verzweifelt. Alle Arachnophobiker können sie nur zu gut verstehen. In ihrem Video zeigt sie eine Begegnung mit einer großen Spinne – und wie sie dabei fast verzweifelt. Das Video geht viral, nicht nur, weil Spinnen wegen ihres Gruselfaktors immer gut ankommen.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, wie nadia-tdm auf TikTok ihre Begegnung stimmungsvoll wie im Horrorfilm in Szene setzt.

„Das ist gar nicht gut“, wiederholt nadia_tdm mehrmals mantraartig. Die Spinne sitzt bei ihr im Schlafzimmer. Aber der Horror geht noch weiter: Nach einem Schnitt im Clip sieht man, wie der Achtbeiner loskrabbelt und unter dem Bett verschwindet. „Hab sie verloren“ und „sie ist einfach weg“, hört man die TikTokerin undeutlich schluchzen. (resa)