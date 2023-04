„Das Weinen schmerzt mein Herz“ – Kätzchen kämpft auf Baustelle ums Überleben: Rettung in letzter Sekunde

Kleines Wunder

Katzenbaby Yankee ist kurz davor zu erfrieren. Gerade noch rechtzeitig widerfährt ihr großes Glück und sie bekommt die Chance, sich zurück ins Leben zu kämpfen.

Sei es in einem Karton oder an einem anderen ungewöhnlichen Rückzugsort. Katzen sind immer mal wieder an merkwürdigen Plätzen zu finden. Doch eine zugige Baustelle mitten in New York ist definitiv der falsche Ort für eine Samtpfote. Eisiger Wind und kein Futter kosteten Katzenbaby Yankee genau dort fast das Leben. Mitten im Bauschutt kauert sie in einer Ecke, als Bauarbeiter sie finden.

„Erstaunliche Geschichte“: Kätzchen kämpft auf Baustelle ums Leben

Es ist eine kleine Ecke inmitten von Trümmern und Schutt, in der sich das Katzenbaby auf einer New Yorker Baustelle zurückzieht. Der minimale Schutz hält die Kälte von ihr jedoch nicht fern. Fast erfroren, nimmt sie alle ihre Kräfte zusammen und schreit um Hilfe.

Mit Erfolg: Bauarbeiter werden auf ihre Rufe aufmerksam. Sie folgen der Stimme und finden das versteckte Katzenbaby in allerletzter Sekunde. Einer der Arbeiter alarmiert daraufhin die ansässige Hilfsorganisation „Puppy Kitty NY City“.

Kätzchen kämpft auf Baustelle ums Leben – „sofort in die Notaufnahme gebracht“

„Als ich selber zur Baustelle kam, war ihre Körpertemperatur so niedrig, dass sie gar nicht mehr messbar war. Sie konnte ihren Kopf nicht heben. Ich habe sie sofort in die Tier-Notaufnahme gebracht“, erzählt Meagan Licari, Vorsitzende von „Puppy Kitty NY City“ gegenüber The Dodo.

Dass Yankee endlich Hilfe bekommt, scheint sie selbst in diesem Moment gar nicht mehr mitzubekommen. Die Tierärzte beginnen mit ihrer Arbeit. Die Diagnose: unterkühlt und halb verhungert. Doch es dauert nicht lange, ein bisschen Wärme und Futter, und in der kleinen Katze beginnt das Leben wieder ein wenig aufzublühen.

Kätzchen kämpft auf Baustelle ums Leben – heute ist sie „die glücklichste“ der Welt

Nach drei Tagen in der Klinik verbessert sich ihr Zustand immer mehr. Meagan ist von Yankees Entwicklung begeistert und ist sich sicher, dass das kleine Katzenbaby in allerletzter Sekunde gerettet wurde. Nach jeder Menge „unterstützender Pflege“ sei Yankee heute „das glücklichste Kätzchen der Welt“.

Mit seiner liebenswerten Art hat das Katzenjunge bereits sein neues, hoffentlich für-immer-Zuhause, gefunden. „Puppy Kitty NY City“ hat die Geschichte von Yankee auf Instagram geteilt. Dort schlagen die User Herzen höher und die Freude über das Happy End ist groß. Wie sehr, zeigen viele Kommentare. Hier eine kleine Auswahl.

„Erstaunliche Geschichte und erstaunliche Arbeit, die Sie leisten. Ich bin sehr froh, dass sie ihr für immer Zuhause gefunden hat ♥️♥️♥️😻😻😘😘.“

„Yankee ist ein wunderschönes Mädchen und ich hatte keinen Zweifel daran, dass sie schnell adoptiert werden würde. Alles Gute für Dein neues Zuhause, kleines Mädchen 😻😻😻😻.“

„Sie ist wirklich ein liebenswertes Wunder 😻.“

„Diese armen Tiere bei diesem Wetter auf der Straße. Sie haben etwas Besseres verdient. Danke, dass Sie die Veränderung sind, die sie brauchen. ❤️❤️❤️“

„Wir beten ❤️ 🙏 für sie, dass es ihr gut geht und sie glücklich ist! ❤️❤️❤️“

„Armes Baby, das Weinen schmerzt mein Herz. Ich möchte das Baby halten 😞😞💔💔.“

