Hund trauert um besten Kumpel – doch in einem Welpen findet er einen neuen Freund

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Auf TikTok schmelzen derzeit unzählige Herzen. Der Grund ist ein Clip, der zeigt, wie ein Boxer, der seinen besten Freund verloren hat, einen Welpen in sein Leben lässt.

Wenn wir einen besonderen Menschen oder ein geliebtes Tier verlieren, durchleben wir eine tiefe Trauer. Es ist eine schwierige und kräftezehrende Aufgabe, mit diesem Verlust umzugehen, darüber hinwegzukommen und sich Neuem wieder zu öffnen. Diese emotionale Achterbahnfahrt betrifft jedoch nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Wie sich ein Boxer nach dem Verlust seines Kumpels nur langsam gegenüber einem Welpen öffnen kann und beide am Ende Freunde werden, rührt Millionen TikTok-User.

Trauernder Hund ist neuem Welpen gegenüber skeptisch – doch dann passiert etwas Wundervolles

Der herzergreifende Clip trägt den Titel „Unser Boxer lernt den neuen Welpen kennen“ und wurde auf dem TikTok-Account „goku_n_roshi“ veröffentlicht. Dort wurde er bereits 5,6 Millionen Mal angesehen und hat über 700.000 Likes bekommen. Er zeigt die süße und gleichzeitig zaghafte Annäherung der womöglich schon bald neuen Hunde-Freunde. Ob hier etwas Frisches und Wunderschönes beginnt?

Den Aufnahmen zufolge könnte es jedenfalls genau so passieren. Doch von vorne: Der Clip beginnt damit, dass der weiße Boxer an dem kleinen braunen Welpen, der zur selben Hunderasse gehört, schnuppert. Dazu steht im Video: „Unser Boxer hat seinen besten Freund im Februar verloren. Wir haben ihm vor zwei Nächten einen neuen Welpen vorgestellt. Er war nicht glücklich.“

Hund trauert, aber der Welpe hört nicht auf, sein Herz gewinnen zu wollen

Dann wechselt die Szene zum nächsten Morgen. Während der Welpe auf einem Hundebett liegt, startet der große weiße Boxer einen ersten Annäherungsversuch. „Am nächsten Morgen war er neugierig, jedoch noch unsicher, ob er die neue Situation gut findet“, heißt es in dem Clip. In einem Folgemoment liegt der weiße Hund auf dem Bett und als sich der kleine Welpe zu ihm setzen will, sucht der größere lieber schnell das Weite. Es scheint, als wäre der Welpe sehr traurig darüber, allein zurückgelassen zu werden.

Die Mühe des Welpen, den erwachsenen Hund für sich zu gewinnen, scheint am Nachmittag aber endlich belohnt zu werden. Der Boxer versucht, mit ihm zu spielen – wenn auch etwas unbeholfen und bringt dem Kleinen sogar einen Ball. In der darauffolgenden Szene heißt es: „Er entschied, dass der Welpe gar nicht so schlecht ist“. Zu sehen ist dabei, wie der Welpe auf dem liegenden weißen Boxer sitzt und beide am Ende aneinander gekuschelt im Hundebett schlafen.

Erwachsener Boxer und Welpe werden Freunde und kuscheln miteinander

Der Clip zeigt, wie schwierig es sein kann, sich nach einem Verlust auf jemand Neues einzulassen. Doch auch wenn dieser jemand den Verlorenen nicht ersetzen kann, kann er einem dennoch so viel geben und das Leben wieder lebenswert machen. Die TikToker sind zutiefst berührt von den beiden wunderbaren Hunden. Hier eine kleine Auswahl ihrer anrührenden Kommentare.

„Das ist ein perfektes Duo. Sein verstorbener Freund schickte ihm einen neuen Engel🥺🥰.“

„Das hat mich vor Freude weinen lassen!!! Kostbar!!!“

„Ich habe noch nie einen so ruhigen Boxerwelpen gesehen! So wertvoll.“

„Da habe ich Freudentränen geweint!!! ❤️wertvoll!!!“

„Boxer sind die Besten. Sie sind so süß!“

„Wie süß! 🥰“

„Ich habe das Gefühl, er wusste genau wie er, dass er einsam war! 😭“

„Der Welpe sitzt auf ihm!!! 😍“

„Oh mein Herz. Wie sich der Welpe an deinen Jungen kuschelt ❤️❤️❤️.“

„Welpe sagte wirklich: ‚Ich gebe nicht auf, bis du mich liebst.‘“