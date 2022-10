Hengst kehrt zu Besitzer zurück – nach acht Jahren als Wildpferd

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Auf und davon: Hengst Mongo lebte acht Jahre lang mit einer Herde wilder Mustangs. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Bei einem Ausflug rennt ein Hengst weg und schließt sich einer Herde Wildpferde an. Acht Jahre später passiert das, womit niemand mehr gerechnet hat.

Shane Adams genießt beim Campen die Natur der Westwüste Utahs in den USA. Mit ihm gemeinsam lässt auch sein Hengst Mongo die Seele baumeln und erholt sich von der Strecke des Tages. Als jedoch eine Herde Mustangs Nachts an ihrem Lager vorbeikommt, kippt die ruhige Stimmung. Donnernde Hufe lassen Shane aufschrecken. In Unterwäsche rennt er zu seinem Pferd. Doch Mongo ist nicht mehr da – er hat sich den Wildpferden angeschlossen. Wie der Hengst nach acht Jahren wieder zu seinem Besitzer zurückkehrt, verrät Landtiere.de

Entsetzt blickt Shane in die Weite der Landschaft. Seine Augen verfolgen die Herde und unter ihnen sein Hengst, der am Horizont immer kleiner wird. Verzweifelt sucht er drei Jahre und fast jedes Wochenende im West-Desert-Gebiet nach seinem geliebten Pferd. Doch von Mongo fehlt jede Spur. Mit der Zeit schwindet seine Hoffnung und schweren Herzens gibt er die Suche auf.