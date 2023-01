Katzen noch beliebter als Hunde – Experten fordern grundsätzlich mehr Aufklärung über Haustiere

Stubentiger sind nach wie vor besonders beliebt. (Symbolbild) © CHROMORANGE/Imago

Der Stubentiger steht weiterhin ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Wer sich ein Haustier anschafft, sollte sich vorher gut informieren, betonen Kenner.

Ein Haustier will gut versorgt sein und kann viel Freude bereiten. Katzen sind dabei besonders beliebt. Darüber berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) zum Jahresstart: Händler-Angaben zufolge stehe die Katze weiterhin ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Tierfreunde in Deutschland, heißt es in dem Bericht. So lebten im Jahr 2021 rund 34,7 Millionen Haustiere in deutschen Haushalten – etwa 16,7 Millionen davon waren Katzen, wie Antje Schreiber vom Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) dpa zufolge sagt. Landtiere.de weiß, welche Haustiere in Deutschland ebenfalls beliebt sind.

Auch in Zukunft sei die Beratung künftiger Haustierbesitzer bei der Anschaffung von Tieren wesentlich, so der wichtige Hinweis der Experten.