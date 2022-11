Haustier einschläfern: Auch wenn es schwer ist – nicht schreien oder weinen

Von: Jasmin Farah

Viele Haustiere, die sterben, suchen noch mal die Nähe zu ihrem Besitzer. (Symbolbild) © Emma Ovin/Imago

Wenn das eigene Haustier am Ende seines Lebenswegs angekommen ist, ist es auch für die Besitzer nur schwer zu verkraften. Sie wollen ihm beistehen – und sollen doch gleichzeitig stark sein.

Es ist ein sehr trauriger und schmerzhafter Moment, wenn Haustiere von einem gehen. In den meisten Fällen sind sie einfach am Ende ihres Lebensweges angekommen. Doch oftmals bedeutet das nicht, dass sie an Altersschwäche sterben und friedlich einschlafen, manche haben noch große Schmerzen. Einige sind schwerkrank und das tut besonders den Tierhaltern im Herzen sehr weh. So oder so ist es eine unerträgliche Vorstellung, seine Fellnase leiden zu sehen. Das trifft besonders dann zu, wenn sich diese Phase über Wochen bis Monate hinzieht.

Manche wollen den Vierbeiner besser einschläfern lassen, um ihm vom Leiden zu erlösen, weiß landtiere.de.

Doch egal, ob man sich dafür entscheidet oder mit seiner Fellnase in die Praxis fährt, um ihn einschläfern zu lassen, gibt es ein paar Dinge, die man nicht machen sollte. Aus dem gleichen Grund appelliert auch die TikTok-Userin und Besitzerin von Willow, einer Bulldogge, an ihre Follower nicht zu schreien, kreischen oder zu weinen. Auch diese Verhaltensweisen und Geräusche verschrecken Hund, Katze und Co. so sehr, dass sie in großer Angst sterben müssen.