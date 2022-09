Katze versteckt sich in Laubhaufen – können Sie sie in fünf Sekunden finden?

Von: Sandra Barbara Furtner

Lustiges Spiel zum Mitmachen: Eine kleine Schildpattkatze verschmilzt komplett mit den Farben von herbstlichem Laub. Können Sie Lion entdecken?

Als die Katzenbesitzerin Avery Shrader gerade dabei ist, in ihrem Garten Laub zu rechen, kommt sie auf eine witzige Idee: Der Blätterhaufen ist doch prima dafür geeignet, um mit ihrer Katze ein neues Spiel auszuprobieren. Die meisten Stubentiger lieben es, sich an den ungewöhnlichsten Orten zu verstecken und schätzen jedes neues Abenteuer.

Wo in dem Laubhaufen befindet sich Kater Lion? © Facebook (Rosemary Frank)

Also lässt sie ihre Schildpattkatze (typische rot-schwarze Fellmusterung, die an einen Schildkrötenpanzer erinnert) namens Lion zum Toben in den Garten. Der kleine Katerhat dabei einenriesengroßen Spaß. Fröhlich springt er in die bunten Blätter, bis er schließlich komplett unter ihnen verschwindet.

Davon knipst Frauchen Avery ein Foto. Als sie dieses etwas später ansieht, bemerkt sie ein witziges Detail: Sie kann ihren Kater auf dem Foto nicht mehr finden. Auch Freunde und Bekannten können die Samtpfote nirgends entdecken. „Die meisten Leute, denen ich es gezeigt habe, konnten sie nicht finden, weil sie sich einfach einfügt“, sagt Avery gegenüber The Dodo.

Das spannende Foto von Lion geht viral und viele Menschen rätseln auf Reddit, Facebook und Twitter fleißig mit, wo sich der verspielte Kater genau befindet. Haben Sie ihn gefunden? Wenn nicht, dann helfen wir Ihnen gerne einen Schritt weiter und präsentieren Ihnen einen kleinen Tipp. Gucken Sie einfach mal im oberen Bereich in der Mitte.

Sie können Lion nicht finden? Hier ein kleiner Tipp, wo Sie suchen müssen.

Gucken Sie einfach mal im oberen Bereich. © Facebook (Rosemary Frank)

Sie haben Lion immer noch nicht gefunden? Kein Problem. Dann kommt hier die komplette Auflösung.

Kater Lion versteckt sich im Laubhaufen. © Facebook (Rosemary Frank)

Und so können Schildpatt-Katzen in voller Pracht aussehen.

Und so können Schildpatt-Katzen in voller Größe aussehen. (Symbolbild) © agefotostock/Imago

